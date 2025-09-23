  • 23.09.2025, 11:20:02
  • /
  • OTS0079

Behindertenrat begrüßt Live-Untertitelung der „Bundesland heute“-Sendungen

Automatische, KI-gestützte Live-Untertitelung der „Bundesland heute“-Ausgaben erweitert barrierefreies ORF-Angebot

Wien (OTS) - 

Ab 29. September 2025 werden alle „Bundesland heute“-Ausgaben und sämtliche Sendungen auf ORF Sport +, die ein gesprochenes Wort enthalten, auf der Teletextseite 777 live untertitelt. Die Umsetzung erfolgt mittels Unterstützung durch Künstliche Intelligenz.

Der Österreichische Behindertenrat zeigt sich über die Erweiterung des bislang bereits äußerst umfangreichen ORF-Angebots für Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, erfreut und sieht den Einsatz innovativer Technik als großen Fortschritt an.

Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen

Die Kooperation mit ORF-Gremien wie etwa dem Publikumsrat oder der Arbeitsgruppe Barrierefreiheit verdeutlicht einmal mehr, dass Menschen mit Behinderungen eine bedeutende Zielgruppe darstellen, die gehört wird.

Der ORF setzt auf Fachwissen und Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen, um das barrierefreie Angebot kontinuierlich auszubauen. Dies stößt in der Community der Menschen mit Behinderungen auf großen Zuspruch.“, verdeutlicht Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats.

Dass die Aktionspläne Barrierefreiheit seitens des ORF nicht nur abgearbeitet, sondern übererfüllt werden, ist ein Garant für Qualität im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.“, so Martin Ladstätter, Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrats, der im ORF-Publikumsrat die Interessen von Menschen mit Behinderungen vertritt.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Behindertenrat
Mag. Kerstin Huber-Eibl
Telefon: 0660 92 47 236
E-Mail: k.huber-eibl@behindertenrat.at
Website: https://www.behindertenrat.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OAR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright