FPÖ – Krauss: NEOS-Mission Bildung ist gescheitert

Wien (OTS) -

„Die heutige Debatte im Wiener Landtag zu Deutschförderung und Chancengleichheit zeigt einmal mehr, wie sehr NEOS, SPÖ und ÖVP in Wien und im Bund beim Thema Integration und Chancengleichheit versagt haben,“ so der Wiener FPÖ-Klubobmann LAbg. Maximilian Krauss in seiner Rede in der heutigen Landtagssitzung.

Krauss erinnerte daran, dass die NEOS bei ihrem Eintritt in die Wiener Regierung eine „Mission Deutsch“ versprochen hätten, das Ergebnis sei jedoch ein beispielloses Scheitern: „Die Zahl der außerordentlichen Schüler in den Wiener Volksschulen ist seit Beginn der NEOS-Regierungsbeteiligung von unter 8.000 auf über 15.000 explodiert. Das ist das erschütternde Ergebnis ihrer Mission Deutsch und eine Katastrophe für unser Bildungssystem“, so Krauss.

Auch in anderen Bereichen zeige sich das Versagen der Wiener Bildungspolitik und die leeren Versprechen der NEOS: „Sanierungsstau, Personalmangel, fehlende Konzepte und jetzt wird auch noch die Gewalt an Schulen immer schlimmer. Seit 2015 haben sich die Anzeigen an Wiener Schulen verdoppelt, auch Fälle sexueller Belästigung nehmen zu. Diese Zustände sind direkte Folge einer verfehlten Zuwanderungs- und Integrationspolitik.“

Besonders scharf kritisierte Krauss Bildungsminister Wiederkehr: „Wiederkehr hat als Bildungs- und Integrationsstadtrat in Wien fünf Jahre lang tatenlos zugesehen, wie die Situation an den Schulen eskaliert. Er trägt persönlich die Verantwortung für den dramatischen Anstieg außerordentlicher Schüler, für den Exodus von Lehrkräften aus Wien und für die verheerenden Zustände an unseren Pflichtschulen. Dass er nun als Minister von einer ‚Renaissance des Lehrberufs‘ spricht, ist blanker Hohn. Er ist der Totengräber der Wiener Bildung.“

Krauss forderte einen radikalen Kurswechsel: „Es braucht endlich verpflichtende Deutschtests, frühe Sprachstandserhebungen und ein Ende der falschen Willkommenspolitik. Nur so können wir die Bildungschancen der Wiener Kinder wiederherstellen und den Negativtrend in unseren Schulen stoppen.“