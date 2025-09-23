Zierfuß: Wiederkehr sagt, Wiederkehr hat Mittel liegen gelassen – Wiener Neos wissen von nix

Wien (OTS) -

Eine heute veröffentlichte Anfragebeantwortung der Bundes-Grünen an Bildungsminister Wiederkehr offenbart, dass Wien in den Kindergartenjahren 2022/23 und 2023/24 keine Zusatzmittel vom Bund für die Verbesserung des Betreuungsschlüssels abgeholt hat.

„Auf diese Tatsache heute in der Fragestunde des Wiener Landtags angesprochen, erklärte Bildungsstadträtin Emmerling, sie wisse von nichts. Also: Wiederkehr sagt, Wiederkehr hat in seiner Verantwortung Mittel liegen lassen, und die Wiener Neos wissen von nichts. Diese entlarvende Antwort seitens Stadträtin Emmerling hat die mangelnde Kompetenz der Wiener Neos im Bildungsbereich wieder einmal schonungslos offenbart“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß.

Es sei offenkundig, dass viele ausgebildete Elementarpädagogen nicht in den Beruf gehen, weil eben der Betreuungsschlüssel und damit die Arbeits- und Rahmenbedingungen nicht passen. Ein Elementarpädagoge für 25 Kinder inklusive individueller Förderung ist eine riesige Herausforderung und kaum schaffbar.

„Warum Wien hier Mittel nicht abholt, dafür gibt es kein Argument. Wiederkehr lässt Geld liegen, Emmerling weiß von nichts – und Wien bleibt auf seinen Problemen sitzen. So sieht Verantwortungslosigkeit in Pink aus“, so Zierfuß abschließend.