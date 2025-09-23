EINLADUNG - PRESSEKONFERENZ: Elektromobilität im Wandel? 25. September - 9 Uhr

Wien (OTS) -

Stellantis Austria mit seinen ikonischen Automobilmarken Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot und der neuen Marke Leapmotor lädt begleitend zu den Wiener Elektrotagen zur

PRESSEKONFERENZ - Elektromobilität im Wandel ?

Im Rahmen der Pressekonferenz wird auf die aktuellen Entwicklungen in der Elektromobilität eingegangen.

Im Anschluss sind natürlich Fragen möglich.

Ihr Präsentator und Gesprächspartner ist:

Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria

Datum - Uhrzeit:

Donnerstag, 25. September

Eintreffen ab 9 Uhr

9:15 Uhr – Beginn Pressekonferenz

Ort:

Café Landtmann – Landtmannsaal

Universitätsring 4

1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Medientermin herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter christoph.stummvoll@stellantis.com wird gebeten.

Für alle Fragen stehen wir immer sehr gerne zur Verfügung unter 0676-83 494 300.

Unsere Medienwebsite ist: https://www.media.stellantis.com/at-de/

