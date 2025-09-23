  • 23.09.2025, 10:12:33
Einladung: Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl

Aktuelles aus den Gemeinden im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages

Wien (OTS) - 

Im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages in Klagenfurt lädt Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl zum Gespräch über aktuelle Themen und Anliegen des Österreichischen Gemeindebundes.

Termin: Donnerstag, 25. September um 10 Uhr
Ort: Österreichischer Gemeindebund, Löwelstraße 6, 1010 Wien

Ihr Gesprächspartner:

  • DI Johannes Pressl, Bürgermeister & Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
andreas.steiner@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

