Einladung: Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl
Aktuelles aus den Gemeinden im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages
Im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages in Klagenfurt lädt Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl zum Gespräch über aktuelle Themen und Anliegen des Österreichischen Gemeindebundes.
Termin: Donnerstag, 25. September um 10 Uhr
Ort: Österreichischer Gemeindebund, Löwelstraße 6, 1010 Wien
Ihr Gesprächspartner:
DI Johannes Pressl, Bürgermeister & Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
andreas.steiner@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at
