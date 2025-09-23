Einladung: Pressegespräch mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl

Wien (OTS) -

Im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages in Klagenfurt lädt Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl zum Gespräch über aktuelle Themen und Anliegen des Österreichischen Gemeindebundes.

Termin: Donnerstag, 25. September um 10 Uhr

Ort: Österreichischer Gemeindebund, Löwelstraße 6, 1010 Wien

Ihr Gesprächspartner:

DI Johannes Pressl, Bürgermeister & Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at