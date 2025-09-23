Neueröffnung bei GW Wiener Neustadt: Inklusion mit Zukunft

Wiener Neustadt (OTS) -

Die GW Wiener Neustadt Integrative Betriebe GmbH eröffnet am 1. Oktober 2025 um 13:00 Uhr feierlich ihr neues Firmengebäude in der Waldschulgasse 30, 2700 Wiener Neustadt. Der moderne Neubau schafft neue und moderne Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und stärkt die regionale Wirtschaftsstruktur.

Nach dem Baubeginn im August 2024 wurde innerhalb von nur 11 Monaten ein zukunftsweisender Gebäudekomplex errichtet, der nicht nur infrastrukturelle Verbesserungen mit sich bringt, sondern auch ein klares Zeichen für gelebte Inklusion, ökologische Verantwortung und nachhaltige Entwicklung setzt.

Das neue Gebäude wurde energieeffizient errichtet, beheizt mit Fernwärme und ausgestattet mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher. Damit verfolgt das Unternehmen konsequent das Ziel, den eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Am neuen Standort werden bestehende Angebote ausgebaut bzw. neue erweitert, darunter:

Dienstleistungen : Reinigung, Grünschnitt

: Reinigung, Grünschnitt Handmontage : assemblieren, kontrollieren, etikettieren, verpacken

: assemblieren, kontrollieren, etikettieren, verpacken Meister Kfz-Werkstatt : Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen §57a-Überprüfung für PKW und 2-Achsanhänger (Klasse O2), Reifenservice (Wechsel, Einlagerung, Prüfung), Scheibenreparatur, professionelle Autoaufbereitung (Fahrzeugreinigung und -pflege innen und außen), Unterbodenkonservierung

: Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen §57a-Überprüfung für PKW und 2-Achsanhänger (Klasse O2), Reifenservice (Wechsel, Einlagerung, Prüfung), Scheibenreparatur, professionelle Autoaufbereitung (Fahrzeugreinigung und -pflege innen und außen), Unterbodenkonservierung Küche mit Speisesaal : Veranstaltungsaal inkl. Verpflegung, Mobile Firmenmenüs, belegte Brötchen

: Veranstaltungsaal inkl. Verpflegung, Mobile Firmenmenüs, belegte Brötchen Lagerlogistik

Mit dem Neubau investiert die GW Wiener Neustadt nicht nur in räumliche Kapazitäten, sondern auch in soziale Verantwortung und betriebliche Zukunftssicherheit.

Die Eröffnung findet im Beisein zahlreicher Ehrengäste statt. Erwartet werden unter anderem Sektionschef Mag. Martin Zach, LL.M. und Mag.a Petra Reithner aus der Sektion IV – Pflegevorsorge, Behinderten- und Versorgungsangelegenheiten im Sozialministerium, Landesrätin Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister sowie der Bürgermeister der Stadt Wiener Neustadt, Mag. Klaus Schneeberger.

Über die GW Wiener Neustadt Integrative Betriebe GmbH

Die GW Wiener Neustadt Integrative Betriebe GmbH ist ein Unternehmen, das seit 40 Jahren den Auftrag erfüllt, Menschen mit Beeinträchtigung beruflich zu integrieren. Durch maßgeschneiderte Arbeitsplätze, Ausbildungsmöglichkeiten und qualitativ hochwertige Dienstleistungen ist die GW ein bedeutender sozialwirtschaftlicher Betrieb in der Region.

Die GW Wiener Neustadt ist einer von acht Integrativen Betrieben in Österreich und Teil der Dachmarke „dib – Die Integrativen Betriebe Österreich“, die österreichweit 3.400 Mitarbeiter:innen und 400 Lehrlingen stabile, fair entlohnte Arbeitsverhältnisse bietet und somit umfassende gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.