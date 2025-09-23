- 23.09.2025, 10:07:04
AVISO – Pressekonferenz zur Landesverkehrsreferentenkonferenz mit LH-Stv. Udo Landbauer und Landesstatthalter Christof Bitschi
Geschätzte Medienkollegen!
Am Freitag, den 26. September 2025, findet die jährliche Landesverkehrsreferentenkonferenz statt. Niederösterreich ist heuer Gastgeber und hat den Vorsitz.
Die Ergebnisse werden in einer anschließenden Pressekonferenz mit Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer und Vorarlbergs Landesstatthalter Christof Bitschi präsentiert.
Zeit: Freitag, 26. September 2025, 12:00 Uhr
Ort: Hilton Garden Inn, Promenade 62, 2700 Wr. Neustadt
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: isabella.nittner@noel.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stv. Udo Landbauer
Mag. Isabella Nittner
Telefon: +43 676 812 13 755
E-Mail: isabella.nittner@noel.gv.at
