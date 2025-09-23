Der „Ö1 Kulturtalk“ am 28.9.: „Neues von den Bühnen“

Wien (OTS) -

Am Sonntag, den 28. September spricht Sebastian Fleischer im „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) mit Margarete Affenzeller („Der Standard“) und Wolfgang Huber-Lang (APA) über die neue Theatersaison.

Vom Festivalsommer zum Theaterherbst: Mit dem September hat sich das Bühnengeschehen wieder in die Ballungszentren verlagert – und viel Neues gebracht. Am Wiener Volkstheater hat unter dem neuen Direktor Jan Philipp Gloger eine neue Ära begonnen. Wie sehr konnten die ersten Premieren überzeugen? Und in welche Richtung steuert das Haus? Von der Corona-Aufarbeitung bis zum gesellschaftlichen Backlash – welchen Themen widmen sich die neuen Theaterproduktionen anderenorts? Wieso stehen fast ausschließlich männliche Autoren auf den Spielplänen? Und welche spannenden Premieren im Bereich des dokumentarischen Theaters hat der Herbst bereits gebracht? Der „Ö1 Kulturtalk“ nimmt die neue Theatersaison unter die Lupe.

Vertiefend und durchaus kommentierend widmet sich der „Ö1 Kulturtalk“ jeden letzten Sonntag im Monat dem aktuellen Geschehen in der österreichischen Kulturlandschaft. Führende Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten beschäftigen sich mit ausgewählten Bühnenproduktionen und Ausstellungen, mit literarischen Neuerscheinungen, musikalischen Highlights und Filmpremieren. In Form von Nachbesprechungen und Vorschauen wird das aktuelle Kunst- und Kulturgeschehen eingeordnet, beurteilt und der journalistischen Kritik der Gäste unterzogen. Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen für das Schaffen von Kunst in Österreich und die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Kulturpolitik diskutiert. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.