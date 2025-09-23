Franz Hörl kehrt auf Mandat von Susanne Raab in den Nationalrat zurück

Wien (OTS) -

Nach dem Ausscheiden von Susanne Raab aus dem Nationalrat steht erneut ein Wechsel bevor: Franz Hörl übernimmt das Bundesmandat der künftigen Generaldirektorin von ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) und wird morgen im Nationalrat angelobt.

Der Gast- und Landwirt Franz Hörl, am 4. Dezember 1956 in Zell am Ziller in Tirol geboren, war bereits von Oktober 2006 bis Oktober 2013, von Jänner 2018 bis Juni 2019 und von Oktober 2019 bis Oktober 2024 Abgeordneter zum Nationalrat.

Hörl ist seit 1978 Landwirt und Unternehmer in der Hotellerie und Gastronomie sowie seit 1979 Geschäftsführer der Schilift-Zentrum-Gerlos GmbH. Er war unter anderem Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde (1992 bis 2009) und ist seit 2010 Obmann des Fachverbandes der Seilbahnwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich. (Schluss)