Laura Machutta wird neue Head of Production und Geschäftsführerin der Constantin Film Produktion

München (OTS) -

Personelle Änderung bei der Constantin Film Produktion: Laura Machutta wird ab sofort neue Head of Production und Geschäftsführerin der Constantin Film Produktion. Damit verantwortet sie die gesamte Herstellungsleitung der Constantin Film. Tim Greve verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Von ganzem Herzen freue ich mich, dass Laura diese große Aufgabe übernehmen wird. Sie vereint alles, was wir für die Zukunft der Constantin Film brauchen: ein untrügliches Auge für Details, ein feines Gespür für kreative Talente, sowie die besondere Fähigkeit, Menschen zu begeistern, zu verbinden und gemeinsam Großes zu erreichen. Mit ihrer Leidenschaft, ihrer Offenheit und Klarheit wird sie unsere Produktionen in den nächsten Jahren entscheidend prägen. Zugleich bedanke ich mich bei Tim Greve, der die Herstellungsleitung in den vergangenen Jahren mit großem Engagement und sicherer Hand begleitet hat und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Laura Machutta, Geschäftsführerin der Constantin Film Produktion und Head of Production: "Ich freue mich sehr auf diese spannende neue Aufgabe und insbesondere auf die Zusammenarbeit mit den herausragenden Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam werden wir die besten Filme und Serien realisieren und die Vision des Unternehmens weiterentwickeln. Ich sehe die Constantin Film als ein außergewöhnliches Unternehmen und ich bin Oliver Berben sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen."

Zukünftig besteht die Geschäftsführung der Constantin Film Produktion neben Laura Machutta aus Alicia Remirez, Gero Worstbrock und Norbert Hermannstädter.

Laura Machutta wurde in Freiburg in Breisgau geboren. Nach dem Bachelor-Abschluss zur Mediengestalterin an der Bauhaus-Universität Weimar und einem Auslandsjahr im Bereich Film Studies und Photography an der Concordia University Montreal studierte Laura Machutta Film- und Fernsehproduktion an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Ihr Studium schloss Laura Machutta mit dem in Israel gedrehten Spielfilm "Anderswo" ab, der u.a. auf der Berlinale 2014 mit dem "Dialogue en perspective" ausgezeichnet wurde. Bereits während ihres Studiums war Laura Machutta bei der MOOVIE im Bereich der Herstellungsleitung tätig und betreute seit 2013 zunächst als Projektkoordination, Produktionsleiterin und später als Herstellungsleiterin Produktionen wie "Lauchhammer" (ARD/MDR/RBB/arte) "Strafe - nach Ferdinand von Schirach" (RTL+) oder "Achtsam Morden" (NETFLIX). Aktuell entwickelt Laura Machutta eigene Projekte als Produzentin, u.a. die Verfilmung des Romans "Der Zopf meiner Großmutter" (MBB-gefördert) und "Wo ich bin, ist vorne" über Frauen im Rotlichtmilieu (MOIN-gefördert). Seit 2020 ist Laura Machutta Geschäftsführerin der MOOVIE und wird das Tochterunternehmen der Constantin Film weiterhin gemeinsam mit Friedrich Radmann leiten. Darüber hinaus ist Laura Machutta Vorstandsvorsitzende der Sektion Fernsehen der Produktionsallianz.