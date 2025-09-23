Ein Jahr BUXBAUM Immobilien: Erfolgreiche Bilanz und optimistischer Ausblick

Wien (OTS) -

Ein Jahr nach der Gründung zieht der Wiener Immobilienberater BUXBAUM Immobilien eine äußerst positive Bilanz seines ersten Geschäftsjahres. Das in der Wiener Innenstadt ansässige Unternehmen hat sich erfolgreich als Spezialist für Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke positioniert – mit strategischem Fokus auf die Wiener Premiumlagen insbesondere in Gersthof und Döbling. „Gerade in diesen Bezirken sehen wir weiterhin erhebliches Potenzial und werden unsere Marktposition konsequent ausbauen", erläutern die Gründer und Geschäftsführer Mag. Richard Buxbaum und Benedikt Buxbaum B.A.

Ein bedeutender Meilenstein des ersten Jahres war die Akquise eines Exklusivmandats einer österreichischen Privatstiftung. In dieser Funktion berät und begleitet BUXBAUM Immobilien beim strategischen Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios. Im Zuge dessen wurden die ersten beiden hochwertigen Neubau-Mietwohnhäuser angekauft. Das Vater-Sohn-Team plant zudem, seine Expertise im Premium-Villensegment – insbesondere bei der Off-Market-Vermarktung hochpreisiger Luxusvillen – sowohl national als auch international zu verstärken und fungiert dabei als professioneller Eigentümervertreter.

Positive Entwicklung: Vermarktungen wieder kürzer und oft über Angebotspreis

Die Markteinschätzung der beiden Immobilienprofis fällt durchaus optimistisch aus: „Der Wiener Markt war vor einem Jahr noch von spürbarer Zurückhaltung geprägt. Heute verzeichnen wir wieder deutlich mehr Vertrauen und Aktivität - wir sprechen bereits wieder von einem sich entwickelnden Verkäufermarkt", betonen Richard und Benedikt Buxbaum.

Im Segment privater Investoren, insbesondere vermögender Familien, wird gegenwärtig häufig mit Eigenkapital, ohne bzw. mit nur geringer Fremdfinanzierung in hochwertige Wohnimmobilien investiert. Besonders erfreulich entwickelt sich die Vermarktungsgeschwindigkeit: „Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Auftraggeber*innen über außergewöhnlich kurze Vermarktungsdauern von lediglich ein bis acht Wochen – regelmäßig sogar über dem ursprünglichen Angebotspreis", berichten die Experten.

www.buxbaum-immobilien.at