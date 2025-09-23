  • 23.09.2025, 09:21:34
  • /
  • OTS0030

UNOS begrüßen rasche Einigung bei Metaller-KV – Vorbild für weitere Verhandlungen

UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard: „Jetzt ist die Politik gefordert, endlich Lohnnebenkosten zu senken.“

UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard
Wien (OTS) - 

UNOS – Unternehmerisches Österreich begrüßen die schnelle Einigung bei den Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller als starkes Zeichen der Sozialpartnerschaft und als positives Vorbild für weitere KV-Verhandlungen in diesem Herbst.

„Die Blitzeinigung bei den Metallern zeigt, dass verantwortungsvolle Verhandelnde auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten tragfähige Kompromisse erzielen können. Die Schnelligkeit dieser Einigung verdeutlicht zudem die gegenseitige Wertschätzung und das gemeinsame Ziel, ausgewogene Lösungen im Sinne von Beschäftigten und Unternehmen zu finden. Gerade jetzt ist es entscheidend, Arbeitsplätze zu sichern und gleichzeitig faire Ergebnisse für die Beschäftigten zu ermöglichen. Dieser Abschluss ist richtungsweisend für andere Branchen“, erklärt UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard.

Aus Sicht von UNOS ist die Einigung auch ein deutliches Signal an die Bundesregierung. Bernhard betont: „Die Politik ist jetzt gefordert, endlich die Lohnnebenkosten spürbar zu senken. Nur so stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und entlasten gleichzeitig die Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rasche und entschlossene Schritte sind hier überfällig.“

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.

