Die Antenne Steiermark feiert 30 Jahre

Graz (OTS) -

Österreichs erstes Privatradio wird 30 – und das wurde gefeiert! Seit 1995 begleitet die Antenne Steiermark die Menschen in ihrem Alltag. Zum runden Geburtstag durften sich die Hörer:innen über ein Programm voller Highlights und Erinnerungen sowie über die größten Hits aus drei Jahrzehnten und jede Menge Überraschungsmomente freuen.

Radiogeschichte aus der Steiermark

Am 22. September 1995 um exakt 9:55 Uhr hieß es erstmals: „Hallo, herzlich willkommen, Grüß Gott! Hier ist Antenne Steiermark, Österreichs erstes Privatradio.“ Damit begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Die Antenne Steiermark brachte frischen Wind in die Radiolandschaft: Formatradio, digitale Technik, O-Ton-Nachrichten, Blitzmeldungen und Comedy – Innovationen, die heute selbstverständlich sind.

Antenne Steiermark liebt die Steiermark

Seit 30 Jahren bewegt und begleitet die Antenne Steiermark die Steirer:innen – mit ihren Lieblingshits, der besten Unterhaltung, dem schnellsten Service und den News immer fünf Minuten früher aus der Steiermark für die Steiermark. Verrückte Aktionen, unvergessliche Momente und legendäre Yellow Moments gehören dabei einfach dazu. Schon ein Jahr nach dem Start wurde der erste Antenne Schulskitag organisiert, der sich bis heute als „Antenne Steiermark Snowday“ großer Beliebtheit erfreut. 2007 folgte die „Antenne Steiermark Fanbank“, die Sportfans hautnah zu ihren Vereinen bringt. Mit „Antenne macht Schule“ (seit 2008) öffnet der Sender regelmäßig seine Türen für Schulklassen. Mehr als 115.000 Kinder und Jugendliche haben seitdem Radioluft geschnuppert und die Begeisterung für das Thema Radio reißt nicht ab. 2015 erfolgte der große Umzug von Dobl nach Graz ins Styria Media Center, begleitet von der aufsehenerregenden Promotion „Mission Kran“, bei der die damaligen Antenne Steiermark Muntermacher eine Woche lang aus einem schwebenden Container bei der Messe Graz live Radio machten. Viele weitere Aktionen begleiteten die letzten Jahre: „Axi auf Achse“ für den guten Zweck, der Besuch von Weltstar Sting 2019, der “Antenne Steiermark Weihnachtsbutler”, der jedes Jahr Shoppingträume in Erfüllung gehen lässt, der “100.000 Euro-Schuss” in der legendären Grazer Gruabn, u.v.m..

Die Steiermark hört Antenne Steiermark – und feiert mit

Eine Woche lang haben die Hörer:innen das Jubiläum von Antenne Steiermark mitgefeiert: Beim Glücksbuzzer wurden stündlich Preise verlost und auf der Geburtstags-Fanbank konnten Fans ihre:n Lieblingsmoderator:innen über die Schulter schauen, Radioluft schnuppern und sogar selbst live im Studio mitwirken.

Am 22. September, dem eigentlichen Geburtstag des Senders, erreichte die Feier ihren Höhepunkt: Große Hits, Überraschungsgäste und viele Highlights aus 30 Jahren Antenne Steiermark sorgten für echte Geburtstagsharmonie – On Air wie hinter den Kulissen.

Auch zahlreiche prominente Gratulant:innen waren dabei: Sänger JOSH. übernahm kurzerhand das Muntermacher-Studio und schlüpfte selbst in die Rolle des Radiomoderators – ein besonderes Erlebnis für alle Steirer:innen, die von überall mitfeierten und ganz besonders für jene Hörer:innen, die das Glück hatten, live im Studio auf der Geburtstagsfanbank dabei zu sein. Für Stimmung sorgten außerdem die Militärmusik Steiermark, die in der Redaktion aufspielte, sowie die Band Alle Achtung mit einem musikalischen Geburtstagsständchen. Persönlich gratulierten unter anderem Ina Regen, Julian Le Play, Falco-Mastermind Thomas Rabitsch, Opus-Legende Ewald Pfleger und Anna-Sophie.

Auch die steirische Sportwelt war prominent vertreten: Vertreter der Bundesligavereine SK Sturm Graz, TSV Hartberg und GAK sowie die ehemaligen Skistars Renate Götschl und Nici Schmidhofer erwiesen dem Sender die Ehre. Darüber hinaus gratulierte nahezu die gesamte steirische Landesregierungsspitze rund um LH Mario Kunasek und LH-Stv. Manuela Khom, zahlreiche Vertreter:innen der Grazer Stadtregierung, eine Vielzahl an steirischen Wirtschaftstreibenden und sogar der Mitbewerber ORF. Ebenfalls vor Ort waren Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, Steir. Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl, Bildungsdirektorin Stmk. Elisabeth Meixner oder Helga Tieben, Geschäftsführerin des Fachverbands "Telekommunikations- und Rundfunkunternehmungen" in der Wirtschaftskammer Österreich.

Geschäftsführer Gottfried Bichler ist stolz auf sein Team und freut sich: „Wenn ich auf die letzten 30 Jahre zurückblicke, bin ich dankbar und stolz. Aus einer mutigen Idee ist ein Vorzeigesender für die gesamte Radiolandschaft Österreichs geworden – getragen von einem leidenschaftlichen Team, das Tag für Tag Kreativität und Nähe zu den Menschen beweist. Genau diese Nähe macht uns aus und sie wird auch in Zukunft unser Erfolgsrezept bleiben. In 30 Jahren wird Antenne Steiermark noch digitaler und vernetzter präsent sein. Trotzdem bleibt eines unverändert: Wir sind ein Alltagskompass, Stimme der Region und verlässlicher Partner im Leben unserer Hörer:innen. Das gelbe Herz, das wir gemeinsam mit unseren Hörer:innen geformt haben, wird auch in 30 Jahren noch kräftig schlagen.“

Alle Infos zu 30 Jahren Antenne Steiermark findet man auf antenne.at und auf den Social Media Kanälen des Senders.