​100 Jahre Bundesforste: Post gratuliert mit waldiger Duftbriefmarke

Wien/Purkersdorf (OTS)

Vor 100 Jahren wurden die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) als eigenständige Organisation zur Verwaltung von Wald- und Naturflächen der Republik gegründet. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums gratuliert die Österreichische Post nun mit einer neuen Sonderbriefmarke. Der Clou: Die Oberfläche der Briefmarke wurde mit einem Duftlack veredelt, der den Geruch des Waldes erlebbar machen soll. Vorgestellt wurde die Briefmarke von Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste, und Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Die von David Gruber entworfene Sondermarke steht für den klimafitten, artenreichen Wald der Zukunft. Sie zeigt junge, natürlich nachwachsende Weiß-Tannen, die dank ihrer tiefen Wurzeln auch in trockenen Zeiten an Wasser und Nährstoffe herankommen. Ein weiteres Gestaltungselement – ein Baumstamm mit fallenden Blättern - symbolisiert den zunehmenden Anteil an Laubbäumen, die künftig eine noch wichtigere Rolle im Wald-Ökosystem spielen werden.

Die Briefmarke hat einen Nennwert von 3,50 Euro (Zusatzleistung Brief National: Einschreiben) und erscheint in einer Auflage von 150.000 Stück. Sie ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.

Am Donnerstag, den 25. September, findet von 9 bis 13 Uhr ein eigenes Sonderpostamt samt Sonderstempel am Waldcampus der Forstlichen Ausbildungsstätte Traunkirchen in Oberösterreich statt.

