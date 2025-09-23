Rekordverdächtiger dna Kongress 2025

Schladming (OTS) -

Von 1. bis 3. Oktober 2025 wird das Montforthaus in Feldkirch, Vorarlberg, zum zentralen Treffpunkt der österreichischen und internationalen Tourismusbranche: Der dna Kongress 2025 – veranstaltet vom Destinations-Netzwerk Austria (dna) – verspricht mit bereits nahezu 190 Anmeldungen ein voller Erfolg zu werden. Der Branchentreff bringt Touristiker*innen aus allen Bundesländern zusammen – und erstmals in diesem Ausmaß auch Kolleg*innen aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Liechtenstein.

Starker Austausch - regional und international

Vorarlberg bietet nicht nur eine ideale Lage im Vier-Länder-Eck, sondern steht auch für gelebte Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Der grenzüberschreitende Austausch mit Partnerregionen aus Deutschland, Italien, der Schweiz und Liechtenstein gehört hier zum touristischen Alltag.

Manuel Bitschnau, dna Landessprecher für Vorarlberg, hebt die besondere Rolle des Landes hervor: „Vorarlberg ist stark vernetzt – wir denken und arbeiten seit jeher über die Grenzen hinaus. Der Kooperationsgedanke ist bei uns tief verankert. Umso mehr freut es mich, dass der dna Kongress heuer hier stattfindet – weil man diesen Spirit und die internationale Zusammenarbeit bei uns hautnah erleben kann.“

Tourismus im Wandel: Neue Aufgaben, neue Perspektiven

Mathias Schattleitner, Präsident des Destinations-Netzwerks Austria, unterstreicht die steigende Verantwortung touristischer Organisationen:

„Viele Regionen befinden sich mitten im Wandel. Eine Tourismusorganisation ist heute längst nicht mehr nur dafür da, Gäste in die Region zu bringen. Es geht zunehmend darum, ein ganzheitliches Destinations-Management umzusetzen und dabei auch die Lebensqualität für alle – Einheimische wie Gäste – im Blick zu haben. Genau diese Themen greift der dna Kongress auf und schafft eine Plattform für Austausch, Inspiration und mutige neue Wege.“

Ein Kongress am Puls der Zeit

Der dna Kongress 2025 widmet sich den zentralen Zukunftsthemen der Branche – von internationaler Zusammenarbeit über nachhaltige Entwicklung bis hin zu den Chancen neuer Technologien. Im Fokus stehen der Wandel in den Regionen, die Bedeutung von Persönlicher Resilienz, das Zusammenspiel von Tourismus und Lebensraum sowie die Frage, wie sich touristische Organisationen aktiv weiterentwickeln können.

Neue Impulse: Leitfaden für Lebensraummanagement

Ein besonderer Programmpunkt ist die Erstvorstellung des neuen „Handlungsleitfadens für Destinationen mit Lebensraumperspektive“, präsentiert von Manuel Bitschnau, der als Themenverantwortlicher im dna Präsidium die Entwicklung federführend begleitet hat. Der Leitfaden soll künftig als Orientierungshilfe für eine umfassendere, lebensraumorientierte Tourismusentwicklung dienen.

Mehr Informationen unter www.dna-tourismus.at.

Über das Destinations-Netzwerk Austria

Das Destinations-Netzwerk Austria (dna) vereint über 200 engagierte Mitglieder aus Tourismusverbänden, Destinationsmanagement- und Marketingorganisationen sowie Förderern und zentralen Akteur*innen des österreichischen Tourismus. Gemeinsam bildet das dna eine dynamische und schlagkräftige Plattform, die den Tourismus in Österreich aktiv mitgestaltet. Im konstruktiven Dialog mit Bund, Ländern und relevanten Entscheidungsträger*innen entwickelt das Netzwerk zukunftsweisende Lösungen. Zu den Kernaufgaben zählen die Vernetzung der Mitglieder, die politische Interessenvertretung auf allen Ebenen, ergänzt durch gezielten Wissenstransfer beim jährlichen dna Kongress, den dna Akademien sowie weitere Austausch- und Weiterbildungsmaßnahmen.