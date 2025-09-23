REMINDER Morgen, 24.9., AK Pressekonferenz: „AK: Mit Detektivarbeit gegen Sozialbetrug“

Wien (OTS) -

Erst vergangene Woche haben sich Wirtschaftsvertreter:innen lautstark über „Sozialmissbrauch“ durch Einzelpersonen beklagt. Dadurch sei seit 2018 – also in den letzten sieben Jahren – ein Schaden von insgesamt 135 Millionen Euro entstanden. Gerade weil jeder zweckentfremdete Euro einer zu viel ist, wäre es höchste Zeit, sich den Dimensionen des Sozialmissbrauchs durch dubiose Unternehmen zu widmen. Die Erfahrungen aus der AK Beratung zeigen ganz deutlich, dass die echten Leistungsträger:innen damit zu kämpfen haben und dass Unternehmen immer kreativere Wege finden, Gesetze zu umgehen und Arbeitnehmer:innen sowie Steuerzahler:innen um viel Geld zu prellen. Um dagegen vorzugehen, hat die AK Wien Ende 2023 die Stabsstelle Betrugsbekämpfung eingerichtet.

Dazu informieren Sie:

Ludwig Dvořák, Bereichsleiter Arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz, AK Wien

Andrea Ebner-Pfeifer, Arbeitsrechtsexpertin der Stabsstelle Betrugsbekämpfung, AK Wien

Wann: Mittwoch, 24. September, 10 Uhr

Wo: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

1040, Plößlgasse 2, 6. Stock



Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/sozialbetrug mitverfolgen.

Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an alexa.jirez@akwien.at.

Wir würden uns sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

