FW-Langthaler: Regierung treibt Airlines aus dem Land!

Wien (OTS) -

Der komplette Abzug von Wizz Air und einiger Flugzeuge von Ryanair aus Wien ist die direkte Folge einer völlig verfehlten Politik der Bundesregierung. Acht Flugzeuge weniger in Schwechat bedeuten weniger Flüge, weniger Gäste und weniger Umsatz – ein herber Schlag für Tourismus, Handel und alle international tätigen Unternehmen.

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) kritisiert: Österreich ist ein Hochsteuerland und Bürokratie-Wasserkopf, das Airlines und Betriebe systematisch ausbremst. Ticketsteuern, überzogene Abgaben und ein kompliziertes Regelwerk machen den Standort mehr und mehr unattraktiv.

Während andere Länder gezielt Anreize schaffen, setzt die österreichische Regierung weiter auf Abkassieren. Das Ergebnis ist klar: steigende Preise, sinkender Wettbewerb und wachsende Standortnachteile für unsere Unternehmer.

Die FW fordert daher sofortige Entlastungen:

Abschaffung der Flugticketsteuer

Deutliche Senkung der Abgaben

Radikaler Bürokratieabbau

Nur so bleibt Wien-Schwechat ein attraktiver Hub für Airlines und Österreich ein konkurrenzfähiger Wirtschaftsstandort.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler: „Die Bundesregierung zerstört mit hohen Steuern und Abgaben sowie Bürokratiehürden unseren Standort. Wer jetzt nicht handelt, gefährdet tausende Arbeitsplätze und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen.“