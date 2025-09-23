Sensationeller Platz 2: willhaben erneut unter den allerbesten Arbeitgebern Europas

Österreich (OTS) -

Nachdem willhaben von Great Place to Work® vor wenigen Wochen zum bereits 16. Mal als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet wurde, gab es nun im Rahmen der europaweit verliehenen Awards für „Best Small & Medium Workplaces in Europe™ 2025“ neuerlich besonders großen Grund zur Freude. Im Ranking des international tätigen Forschungs- und Beratungsnetzwerkes erreichte willhaben unter tausenden Unternehmen aus ganz Europe einmal mehr eine Spitzenplatzierung, heuer sogar den sensationellen zweiten Platz.



„Wir sind sehr stolz, nach bereits 16 Auszeichnungen in Folge als Great Place To Work nun neuerlich auch zu den Best Small & Medium Workplaces in Europe zu zählen, dies sogar auf Platz 2. Für uns ist das eine großartige Bestätigung, dass unsere einzigartige Unternehmenskultur, die von jeder und jedem Einzelnen von uns mitgetragen wird, über die Grenzen des Landes hinaus zum Spitzenfeld zählt. Es unterstreicht, wie weit wir es nicht nur beim Know-how und der Qualität der Arbeit unseres Teams geschafft haben, sondern auch, wie stark wir uns dabei ein besonderes Miteinander bewahren konnten. Ich bin mir sicher, darauf aufbauend, wird es uns auch in Zukunft gelingen, immer neue Wege zu finden und diese mit Begeisterung zu gehen“, so Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.



„Ein Arbeitsumfeld, das inspiriert und motiviert, zu schaffen und in einem hochkompetitiven Markt stetig weiterzuentwickeln, dafür steht die Kultur von willhaben. Gegenseitiger Respekt, aktives Mitgestalten und ein sinnerfülltes Handeln haben für uns einen besonders hohen Stellenwert und bilden die Basis für die Entfaltung von täglichen Spitzenleistungen durch ein exzellentes Team. Dass dieses Engagement immer wieder auch mit nationalen und sogar internationalen Top-Platzierungen belohnt wird, die im wesentlichen Kern auf einer gegenseitigen Bewertung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruhen, bestärkt uns, unsere gemeinsame Arbeit konsequent weiter zu verfolgen. Diese besondere Atmosphäre der Möglichkeiten und außergewöhnlichen Performance beflügelt unsere Bemühungen, ein attraktiver und spannender Ort für Menschen zu sein, die mit Kompetenz, Herz und Einsatz etwas bewegen möchten“, ergänzt Mercedes Krutz, Head of People & Culture bei willhaben.



Über die Auszeichnung

Um für die Liste der Best Small & Medium Workplaces in Europe berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen Great Place To Work Certified™ sein, zwischen 50 und 499 Mitarbeitende in Europa beschäftigen und auf mindestens einer nationalen Best Workplaces-Liste in Europa erscheinen. Für die Erstellung dieser Liste hat Great Place To Work Unternehmen befragt, die insgesamt mehr als 2,7 Millionen Mitarbeitende in Europa beschäftigen, und mehr als 1,5 Millionen Antworten erhalten. Davon stammen 300.000 Antworten von Mitarbeitenden aus Unternehmen, die für die Liste der Best Small & Medium Workplaces 2025 teilnahmeberechtigt waren – und diese Liste basiert auf deren Feedback.





