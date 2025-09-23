Best.Friend Voice: Eurogast erleichtert Küchenbestellungen in Muttersprache

Zams/Tirol (OTS) -

Ab sofort können Küchenchefs und ihre Teams bei Eurogast Österreich Bestellungen nicht nur wie gewohnt über die Best.Friend App oder die Webshops tätigen, sondern das erstmals in sechs Sprachen: Deutsch, Englisch, Ungarisch, Slowakisch, Tschechisch und Spanisch. Damit können Küchen-Teammitglieder künftig schnell und unkompliziert in ihrer Muttersprache einkaufen.

Sprechen statt tippen

Neu ist auch die Weiterentwicklung der innovativen Spracherkennungsfunktion Best.Friend Voice: Bestellungen können jetzt per Spracheingabe ebenfalls in diesen sechs Sprachen aufgegeben werden. Das Prinzip ist einfach: Produkte werden eingesprochen, die KI gleicht sie mit den über 44.000 Eurogast Produkten ab und berücksichtigt automatisch die individuelle Einkaufshistorie. Lange Suchvorgänge oder mühsames Tippen entfallen.

Zwei Möglichkeiten in sechs Sprachen zu bestellen:

Webshop & App (Bestellungen ohne Spracheingabe): ab sofort in sechs Sprachen verfügbar, ganz ohne Freischaltung.

ab sofort in sechs Sprachen verfügbar, ganz ohne Freischaltung. Best.Friend Voice (Bestellungen per Spracheingabe in der Best.Friend App): ebenfalls in sechs Sprachen verfügbar, hier ist eine Freischaltung durch die Eurogast Verkaufsberater:innen erforderlich.

„Mit der KI-generierten Bestellung sind wir Vorreiter im DACH-Raum. Das macht den Bestellprozess in Österreichs Küchen so einfach wie nie zuvor“, erklärt Peter Krug, Geschäftsführer von Eurogast Österreich.

Ziel ist es, den Alltag in der Gastronomie zu erleichtern und Zeit für das Wesentliche zu schaffen: zufriedene Gäste.

bestfriend.eurogast.at