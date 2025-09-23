3SI Immogroup und JP Immobilien feiern Dachgleiche in der Tendlergasse

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit JP Immobilien feierte die 3SI Immogroup am 17. September die Dachgleiche des prestigeträchtigen Altbauprojekts PRUNKSTÜCK in der Tendlergasse 3 im 9. Wiener Gemeindebezirk. Mit diesem Meilenstein rückt die Fertigstellung des stilvollen Gründerzeithauses, das im Sommer 2026 bezugsfertig sein wird, einen bedeutenden Schritt näher.

Seit dem Baustart im Oktober 2024 wird das im 19. Jahrhundert errichtete Gründerzeithaus umfassend restauriert und für die Zukunft aufgewertet. Besonderes Augenmerk gilt dabei der detailgetreuen Restauration der gegliederten Stuckfassade, der hochwertigen Sanierung aller Allgemeinflächen sowie durchdachten Grundrissadaptionen, die zeitgemäßen Wohnkomfort mit klassischem Altbauflair verbinden.

„ Mit dem PRUNKSTÜCK schaffen wir ein Projekt, das Wiener Baukultur bewahrt und gleichzeitig neuen, hochwertigen Wohnraum bietet. Genau diese Kombination aus Tradition und Innovation ist es, die Wien als Stadt so einzigartig macht – und die wir mit unserer Arbeit konsequent fördern möchten “, so Reza Akhavan, Geschäftsführer JP Immobilien.

Mit dem Ausbau der Dachflächen entstehen zusätzliche, hochwertige Wohneinheiten – ausgestattet mit Fischgrätparkett, großzügigen Fensterfronten, Balkonen und Terrassen. Insgesamt werden 36 exklusive Eigentumswohnungen mit Größen von 36 bis 185 m² realisiert, ergänzt durch hofseitige Freiflächen, Dachterrassen und zwei seltene Gartenwohnungen im Parterre.

„ Mit Projekten wie dem PRUNKSTÜCK zeigen wir, dass nachhaltige Stadtentwicklung auch ohne zusätzliche Bodenversiegelung möglich ist. Wir revitalisieren bestehende Substanz und schaffen damit neuen Wohnraum, der sowohl historisches Erbe bewahrt als auch die Bedürfnisse kommender Generationen erfüllt “, so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Wo Kultur lebt

Die Tendlergasse im 9. Bezirk liegt inmitten einer der begehrtesten Wohngegenden Wiens. Hier trifft kaiserliche Eleganz auf urbanes Flair: Nur wenige Schritte entfernt liegen das Gartenpalais Liechtenstein mit seinem prachtvollen Park und die berühmte Strudlhofstiege, während das nahe Servitenviertel mit seinen charmanten Gassen, Cafés und Boutiquen französisches Lebensgefühl nach Wien bringt.

Das kulturelle Angebot reicht von der Volksoper Wien über das kreative Zentrum WUK bis zum traditionsreichen Votivkino. Gleichzeitig ist Michelbeuern ein akademisches Zentrum: Mit dem AKH Wien, der Medizinischen Universität und renommierten Instituten verbindet das Viertel Wissenschaft, Innovation und historische Baukultur – ein einzigartiges Umfeld, das höchste Lebensqualität garantiert.

Mit dem Projekt PRUNKSTÜCK schaffen JP Immobilien und 3SI Immogroup ein architektonisches Meisterwerk, das Wiener Baukultur bewahrt, neuen Wohnraum schafft und ein starkes Signal für nachhaltige Stadtentwicklung setzt.

