Porr mietet 1.000 m² im Timber Pioneer für 15 Jahre – Vermietungsgrad steigt auf 77 %

Thomas G. Winkler, CEO UBM Development AG
Wien (OTS) - 

UBM erzielt weiteren Vermietungserfolg: Porr bezieht ab Mitte 2026 rund 1.000 m² im Timber Pioneer in Frankfurt.

Kurz nach der Bekanntgabe des Vermietungserfolges im Timber Peak in Mainz kann die UBM einen weiteren Mieter für das Vorzeigeprojekt Timber Pioneer, Frankfurts erstes Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise, gewinnen. Die Baufirma Porr wird zur Jahresmitte 2026 knapp 1.000 m² in unmittelbarer Nachbarschaft zum F.A.Z.-Tower im Europaviertel beziehen.

„In Deutschland bewegt sich wieder etwas im Bürobereich, und das könnte auch den Beginn der Auflösung des Rückstaus im Gewerbesektor markieren“, sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.

Mit dem Ankermieter Universal Investment, dem Fitnessbetreiber Fitseveneleven sowie dem Lebensmittel-Discounter Netto sind nunmehr rund 12.100 m² von insgesamt 15.800 m² vermietet.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Rückfragen & Kontakt

UBM Development AG
Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG
Telefon: + 43 664 80 1873 200
E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com
Website: https://www.ubm-development.com

Johannes Stühlinger
Head of Corporate Communications
Mob.: + 43 664 80 1873 184
Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com

