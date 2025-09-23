ÖAMTC: Langer Stau im Frühverkehr auf Inntal Autobahn (A12)

Wien (OTS) -

Montagfrüh, gegen 6:15 Uhr, kam es zu einem Lkw-Unfall auf der Inntal Autobahn (A12) vor der Anschlussstelle Hall Mitte in Fahrtrichtung Innsbruck. Wegen verlorener Ladung musste ein Fahrstreifen für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Näheres zum Unfallhergang war nicht bekannt. Im Frühverkehr bildete sich dadurch ein Stau auf einer Länge von etwa 13 Kilometern rückreichend bis Schwaz. Ab 7:15 Uhr verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen einen Zeitverlust von bereits über eine Stunde. Auch auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) kam es zu Verzögerungen.

