ARBÖ: Drei Konzerte in der Stadthalle und die Wiener Elektro Tage sorgen für erhöhtes Verkehrsaufkommen in Wien

Gleich drei Großkonzerte in der Wiener Stadthalle sowie die 5. Wiener Elektro Tage am Rathausplatz werden am kommenden Wochenende für starkes Verkehrsaufkommen und zeitweise Staus sorgen.

Den Auftakt macht am Donnerstag, den 25.09., der deutsche Rap- und Popmusiker Montez, der mit seiner „Arena Tour 2025“ in der Halle D der Wiener Stadthalle auftritt. Konzertbeginn ist um 19:10 Uhr, das Ende wird gegen 21:30 bis 22:00 Uhr erwartet. Die Halle D bietet Platz für bis zu 16.000 Besucher, es wird mit einer sehr hohen Auslastung gerechnet. Zu hören sein dürften unter anderem Hits wie „Auf & Ab“, „Wenn ich du wäre“ oder „Liebe in Gefahr“. Am Freitag, den 26.09., steht die international gefeierte Show „One Vision of Queen“ mit Sänger Marc Martel auf dem Programm. Ab 19:30 Uhr dürfen sich die Fans auf ein Best-of der größten Queen-Hits freuen – von „Bohemian Rhapsody“ über „We Will Rock You“ bis zu „We Are the Champions“. Den Abschluss des Konzertwochenendes bildet am Sonntag, den 28.09., das Gastspiel der deutschen Sängerin Ayliva. Die Show beginnt um 19:45 Uhr und endet voraussichtlich gegen 22:15 Uhr. Neben emotionalen Balladen stehen Hits wie „Weißes Haus“, „Lieb mich“ und „Sie weiß“ im Mittelpunkt.

Da erfahrungsgemäß ein Großteil der Konzertbesucher mit dem eigenen Auto anreist, ist in den Abendstunden mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Betroffen sind vor allem der Neubaugürtel im Bereich Urban-Loritz-Platz, die Hütteldorfer Straße, die Märzstraße, die Felberstraße sowie die Zufahrten zu den beiden Garagen. Die generelle Kurzparkzone gilt in Wien von Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 22:00 Uhr und beschränkt die Parkdauer auf maximal zwei Stunden. Auch Anrainerparkplätze rund um die Stadthalle, die auch samstags, sonntags und feiertags gelten, sind unbedingt zu beachten. Stellplatzalternativen bieten die Märzparkgarage und die Stadthallengarage, wo Besucher eine Veranstaltungspauschale von Ꞓ 10 nutzen können. Diese gilt ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 02:00 Uhr früh. „Wer mit dem Auto kommt, sollte die Pauschale nutzen und ausreichend Zeit für die Anfahrt einplanen. Am schnellsten und stressfreiesten ist aber die Anreise mit den Wiener Linien“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Gut erreichbar ist die Stadthalle mit der U6 (Station Burggasse-Stadthalle), der U3 (Station Schweglerstraße), den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 sowie mit dem Bus 48A.

5. Wiener Elektro Tage am Rathausplatz

Parallel dazu finden von Donnerstag, den 25.09., bis Sonntag, den 28.09., die 5. Wiener Elektro Tage am Rathausplatz statt. Die Veranstaltung ist bei freiem Eintritt zugänglich und täglich von 11:00 bis 19:00 Uhr (Do–Sa, mit Musikprogramm bis 21:00 Uhr) sowie am Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Über 22 Marken präsentieren mehr als 50 Fahrzeuge, darunter innovative Neuheiten wie der VW ID.7 Tourer, der BMW i5 Touring, der Hyundai Ioniq 6 oder der vollelektrische Renault Scénic. Ergänzt wird das Programm durch Fachgespräche, Beratungen und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, etwa die Afterwork-Reihe mit Radio-Wien-DJ Alex List. Erwartet wird starker Zustrom, was insbesondere am Universitätsring und am Dr.-Karl-Renner-Ring zu Verzögerungen führen kann. Die Zufahrt über die Ringstraße sowie die sogenannte 2er-Linie könnte zeitweise beeinträchtigt sein. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit der U2 (Station Rathaus), U3 (Volkstheater) oder den Straßenbahnen 1, 2 und D sowie 71.

