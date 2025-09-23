  • 23.09.2025, 07:12:04
  • /
  • OTS0003

Neue Herbst

Winter-Kampagne 2025

Amira Aly schlüpft für LASCANA in eine neue Rolle und zeigt sich das erste Mal in Lingerie einer breiten Öffentlichkeit. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/77092 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hamburg (OTS) - 

Die beliebte Moderatorin und Podcasterin Amira Aly überrascht mit einer neuen Rolle: Sie ist das Gesicht der kommenden Herbst/Winter-Kollektion 2025/26 des Hamburger Mode-Unternehmens LASCANA. Und das Besondere daran: Aly präsentiert sich dabei erstmals in Lingerie vor der Kamera.

"Es war schon immer ein Traum von mir, das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein", freut sich Amira Aly und sagt weiter: "LASCANA steht für mich für Weiblichkeit, Selbstbewusstsein und dafür, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Ich matche mit dem Gefühl, das LASCANA damit transportieren möchte, zu 100 Prozent. Natürlich war es etwas Besonderes, mich das erste Mal in Lingerie der Öffentlichkeit zu zeigen, aber ich bin so glücklich, dass ich diese neue und tolle Erfahrung erleben durfte."

Mallorca als traumhafte Kulisse

Die Kampagne, die unter dem Motto "Lieben wir" steht, wurde auf der Baleareninsel Mallorca gedreht. In Palma und auf einer Finca entstanden Bilder, die Amira Aly in entspannten Urlaubsmomenten zeigen - natürlich in den schönsten Looks von LASCANA. Slogans wie "Entdecken. Erleben. Lieben wir!", "Getting Ready. Lieben wir!" oder "Happy Mornings. Lieben wir!" unterstreichen die spätsommerliche Stimmung.

Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing bei LASCANA, freut sich über die prominente Unterstützung: "Mit Amira Aly gewinnen wir eine Persönlichkeit, die moderne Weiblichkeit verkörpert: Stark, selbstbestimmt und familiär. Dabei ist sie unheimlich warmherzig und authentisch. Genau das ist 'Lieben wir'. Unsere Herbst/Winter-Kampagne lädt zum Träumen ein. Damit unterstreichen wir unseren Wunsch, als 'Lovebrand' bei unseren Kund*innen wahrgenommen zu werden."

Wo gibt es die Kampagne zu sehen?

Die Kampagne wird online auf lascana.de, über Social Media und bei Partnern wie Zalando und ABOUT YOU zu sehen sein. Auch in den LASCANA Stores und Shop-in-Shop-Flächen wird sie präsentiert.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet den begleitenden Kampagnenfilm auf YouTube: youtube.com/@lascana.

Rückfragen & Kontakt

Sarah Porrmann
LASCANA PR/ LASCANA - A brand of Otto GmbH & Co. KGaA
E-Mail: presse@lascana.de
Telefon: +49 40 6461 7901
Web: www.lascana.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright