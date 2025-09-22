ASTER TGE glänzt am ersten Tag: Exklusiver Start von Aster DEX generiert Handelsvolumen von 371 Millionen USD und fast 330.000 neue Nutzer

Mahe, Seychellen (OTS) -

Der native Token der dezentralen Börse Aster, $ASTER, hatte ein starkes Marktdebüt, wobei die Metriken des ersten Tages sowohl die Nachfrage der Investoren als auch die tiefe Liquiditätsbildung hervorhoben. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Token Generation Event (TGE) etablierte die exklusive Notierung des Tokens auf Aster DEX die Plattform als einzigen globalen Handelsplatz für $ASTER und zog erhebliche Kapitalzuflüsse und Handelsaktivitäten an.

Laut On-Chain-Daten verzeichnete $ASTER am ersten Tag ein Handelsvolumen von 371 Millionen USD. Nach der Eröffnung bei 0,03015 USD kletterte der Kurs auf ein Tageshoch von 0,528 USD, was einem Anstieg von rund 1.650 % entspricht. Dies verdeutlichte das starke Marktvertrauen und legte den Grundstein für ein anhaltendes Liquiditätswachstum.

Die durch Knappheit bedingte Markteinführung beschleunigte auch die Akzeptanz. Innerhalb von 24 Stunden schlossen sich fast 330.000 neue Wallet-Adressen dem Netzwerk an. Im gleichen Zeitraum stieg der Gesamtwert der abgeschlossenen Transaktionen (TVL) um 660 Mio. USD auf 1,005 Mrd. USD, während sich das gesamte Handelsvolumen auf der Plattform auf 1,5 Mrd. USD belief, was auf konstante Nettozuflüsse hindeutet.

Branchenanalysten stellen fest, dass diese ersten Ergebnisse die Position von Aster DEX als Flaggschiff der nächsten Generation der BNB-Kette stärken. Mit der zunehmenden Dynamik und der steigenden Beteiligung wird $ASTER als Katalysator für die nächste Wachstumswelle im dezentralen Finanzwesen gesehen, der dem Ökosystem der BNB-Kette neue Energie zuführt. Aufbauend auf diesem frühen Momentum sollte $ASTER am 19. September um 08:00 Uhr UTC auf Binance Alpha live gehen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2777254/TGE__3.jpg

