  • 22.09.2025, 18:28:32
  • /
  • OTS0145

WKÖ-Spitze zur KV-Einigung bei den Metallern: Kollektivvertragspartner leisten ihren Beitrag für einen zukunftsfitten Wirtschaftsstandort

Mahrer: „KV-Abschluss ist ein erster Puzzlestein, um die Preissteigerungen einzudämmen und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig abzusichern.“

Wien (OTS) - 

„Die heutige Einigung ist ein wichtiger Schritt, um die Teuerungsspirale zu durchbrechen und die Inflation langfristig zu senken. Gleichzeitig zeigen sich die Kollektivvertragspartner einmal mehr verantwortungsvoll und lösungsorientiert – gerade in schwierigen Zeiten. Dieses Ergebnis ist ein Vorzeigebeispiel für zukünftige Verhandlungen. Die moderate Lohnanpassung von 1,4 % und Einmalzahlungen für 2025 sowie 1,9 % ab 1.11.2026 schafft nun dringend benötigte Planungssicherheit und Entlastung für Betriebe wie Beschäftigte“, betont WKÖ-Präsident Harald Mahrer zur Kollektivvertragseinigung in der Metalltechnischen Industrie.

Zwtl.: Abschluss mit Augenmaß und Blick auf das große Ganze

Auch für WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger ist die Einigung ein wichtiges wirtschaftspolitisches Signal: „Der Abschluss mit Augenmaß zeigt, dass alle Seiten das große Ganze - nämlich sichere Arbeitsplätze und einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich - im Blick haben. Denn gerade die exportorientierte Industrie ist ein wesentlicher Wohlstandsmotor für unser Land und braucht daher entsprechende Rahmenbedingungen. Die heutige Einigung trägt dazu maßgeblich bei.“

Die von allen Seiten getragene Einigung sei ein ermutigender Beweis dafür, dass wirtschaftlicher Hausverstand und Dialogorientierung in Österreich weiterhin tragende Säulen seien, auf denen man mit Zuversicht den Wirtschaftsstandort gemeinsam wieder nach vorne bringen kann, so die WKÖ-Spitze abschließend. (PWK380)

Rückfragen & Kontakt

Valentin Petritsch
Sprecher des Präsidenten & Generalsekretärs

Wirtschaftskammer Österreich
Telefon: 0590900 - 4462
E-Mail: valentin.petritsch@wko.at
Website: https://www.wko.at/oe/news/start

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright