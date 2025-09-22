WKÖ-Spitze zur KV-Einigung bei den Metallern: Kollektivvertragspartner leisten ihren Beitrag für einen zukunftsfitten Wirtschaftsstandort

Wien (OTS) -

„Die heutige Einigung ist ein wichtiger Schritt, um die Teuerungsspirale zu durchbrechen und die Inflation langfristig zu senken. Gleichzeitig zeigen sich die Kollektivvertragspartner einmal mehr verantwortungsvoll und lösungsorientiert – gerade in schwierigen Zeiten. Dieses Ergebnis ist ein Vorzeigebeispiel für zukünftige Verhandlungen. Die moderate Lohnanpassung von 1,4 % und Einmalzahlungen für 2025 sowie 1,9 % ab 1.11.2026 schafft nun dringend benötigte Planungssicherheit und Entlastung für Betriebe wie Beschäftigte“, betont WKÖ-Präsident Harald Mahrer zur Kollektivvertragseinigung in der Metalltechnischen Industrie.

Zwtl.: Abschluss mit Augenmaß und Blick auf das große Ganze

Auch für WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger ist die Einigung ein wichtiges wirtschaftspolitisches Signal: „Der Abschluss mit Augenmaß zeigt, dass alle Seiten das große Ganze - nämlich sichere Arbeitsplätze und einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich - im Blick haben. Denn gerade die exportorientierte Industrie ist ein wesentlicher Wohlstandsmotor für unser Land und braucht daher entsprechende Rahmenbedingungen. Die heutige Einigung trägt dazu maßgeblich bei.“

Die von allen Seiten getragene Einigung sei ein ermutigender Beweis dafür, dass wirtschaftlicher Hausverstand und Dialogorientierung in Österreich weiterhin tragende Säulen seien, auf denen man mit Zuversicht den Wirtschaftsstandort gemeinsam wieder nach vorne bringen kann, so die WKÖ-Spitze abschließend. (PWK380)