SPÖ-Schmid zum Brenner-Basistunnel: „Meilenstein für die Passagier:innen!“

Wien (OTS) -

„Mit dem Durchschlag des Brenner-Basistunnels wurde ein historischer Meilenstein erreicht. Dieses Jahrhundertprojekt bringt enorme Chancen für die Fahrgäste – kürzere Fahrzeiten, mehr Komfort und eine echte Verlagerung von der Straße auf die Schiene“, freut sich SPÖ-Bundesrat und stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsausschusses, Daniel Schmid. „Jetzt geht es darum, dass die Menschen in Tirol und weit darüber hinaus auch profitieren und vom Straßen-Güterverkehr spürbar entlastet werden. Der Brenner-Basistunnel muss ein Gewinn für die Passagier:innen, die Region und die Umwelt werden.“ ****

Gleichzeitig macht Schmid deutlich, dass der Fokus nicht allein auf Technik und Baufortschritten liegen darf: „So ein Großprojekt steht und fällt mit den Menschen, die es betreiben. Nur durch eine gute Einbindung der Beschäftigten im Sinne der International Labour Organisation (ILO) lassen sich Probleme frühzeitig erkennen, Sicherheit und faire Arbeitsbedingungen gewährleisten und teure Folgekosten vermeiden. Dafür steht die SPÖ in der Bundesregierung!“ Wer täglich Verantwortung für Züge und Fahrgäste übernimmt, brauche Mitsprache, klare Regeln und moderne Arbeitsbedingungen. Dazu gehören für Schmid auch moderne Standards bei der Fahrzeitaufzeichnung, die auf europäischer Ebene forcieren werden sollten.

Der Tiroler Bundesrat und Eisenbahngewerkschafter abschließend: „Österreich ist Bahnland Nummer eins in der EU. Während unsere Partnerbahn in Deutschland vor großen von Management-Versagen verursachten Problemen steht, investieren wir im guten sozialpartnerschaftlichen Einvernehmen in die Zukunft! Der Brenner-Basistunnel ist ein Jahrhundertprojekt – und er wird zum Vorzeigeprojekt werden, wenn wir Passagier:innen und Beschäftigte gleichermaßen in den Mittelpunkt stellen."