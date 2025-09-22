FPÖ – Schuch-Gubik: „Aus für ,Tom Turbo‘ ist nächster ORF-Skandal!“

Wien (OTS) -

„Anscheinend hat Fritz Fantom oder Dr. Gruselglatz der ORF-Führungsriege am Küniglberg den letzten Verstand geraubt. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Kult-Kinderserie Tom Turbo im ORF eingestampft wird. Das ist der nächste handfeste ORF-Skandal. Während der Zwangsgebühren-Sender weiterhin auf Dauerwiederholungen von US-Serien setzt, wird ein Stück österreichische TV-Geschichte einfach abgedreht“, kritisierte heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik entsprechende Medienberichte, wonach der ORF nach Jahrzehnten die Zusammenarbeit mit Thomas Brezina beenden werde.

Brezina habe über Jahre hinweg mit Tom Turbo Kinderaugen zum Leuchten gebracht und das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm. Tom Turbo begeistere mit seinen „111 Tricks“ Jung und Alt. „Dass nun der ORF ausgerechnet ein derartiges Erfolgsprojekt von den TV-Bildschirmen der Österreicher entfernen will, ist besonders befremdlich. Ich fordere den ORF hiermit auf, seine Tom-Turbo-Entfernungs-Orgien sofort zu stoppen und alles Erdenkliche zu unternehmen, damit auch weiterhin neue Folgen der Kult-Kinderserie produziert werden. Es kann doch nicht sein, dass für ein Einmal-Event wie den Song Contest genügend Geld vorhanden ist, aber Tom Turbo für immer das Schmieröl entzogen werden soll. Das versteht kein Kind, das verstehen auch keine Eltern“, so Schuch-Gubik.