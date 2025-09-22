  • 22.09.2025, 17:04:33
  • /
  • OTS0140

FPÖ – Schuch-Gubik: „Aus für ,Tom Turbo‘ ist nächster ORF-Skandal!“

Hat Fritz Fantom dem ORF den letzten Verstand geraubt?

Wien (OTS) - 

„Anscheinend hat Fritz Fantom oder Dr. Gruselglatz der ORF-Führungsriege am Küniglberg den letzten Verstand geraubt. Anders ist es nicht zu erklären, dass die Kult-Kinderserie Tom Turbo im ORF eingestampft wird. Das ist der nächste handfeste ORF-Skandal. Während der Zwangsgebühren-Sender weiterhin auf Dauerwiederholungen von US-Serien setzt, wird ein Stück österreichische TV-Geschichte einfach abgedreht“, kritisierte heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik entsprechende Medienberichte, wonach der ORF nach Jahrzehnten die Zusammenarbeit mit Thomas Brezina beenden werde.

Brezina habe über Jahre hinweg mit Tom Turbo Kinderaugen zum Leuchten gebracht und das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm. Tom Turbo begeistere mit seinen „111 Tricks“ Jung und Alt. „Dass nun der ORF ausgerechnet ein derartiges Erfolgsprojekt von den TV-Bildschirmen der Österreicher entfernen will, ist besonders befremdlich. Ich fordere den ORF hiermit auf, seine Tom-Turbo-Entfernungs-Orgien sofort zu stoppen und alles Erdenkliche zu unternehmen, damit auch weiterhin neue Folgen der Kult-Kinderserie produziert werden. Es kann doch nicht sein, dass für ein Einmal-Event wie den Song Contest genügend Geld vorhanden ist, aber Tom Turbo für immer das Schmieröl entzogen werden soll. Das versteht kein Kind, das verstehen auch keine Eltern“, so Schuch-Gubik.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright