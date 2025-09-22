ABSAGE zu OTS0038 vom 16.09.2025: Pressekonferenz: „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale“

Wien (OTS) -

ABSAGE: Pressekonferenz

Der Österreichische Zivilschutzverband informiert über die Absage der

Pressekonferenz „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale “

Datum: Dienstag, 23.09.2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Wo: Österreichischer Zivilschutzverband, Laudongasse 16/1/03, 1080 Wien