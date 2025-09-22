- 22.09.2025, 16:46:34
- /
- OTS0138
ABSAGE zu OTS0038 vom 16.09.2025: Pressekonferenz: „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale“
KORREKTUR ZU OTS_20250916_OTS0038
KORREKTUR-HINWEIS
Diese Meldung ist eine Korrektur
ABSAGE: Pressekonferenz
Der Österreichische Zivilschutzverband informiert über die Absage der
Pressekonferenz „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale “
Datum: Dienstag, 23.09.2025
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Wo: Österreichischer Zivilschutzverband, Laudongasse 16/1/03, 1080 Wien
Der Österreichische Zivilschutzverband steht jederzeit gerne für Fragen und Interviews unter presse@zivilschutz.at zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Zivilschutzverband
Mag. Vanessa Kahr, Pressesprecherin
Telefon: +43 (0) 664-88918167
E-Mail: presse@zivilschutz.at
Website: https://www.zivilschutz.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ZSB