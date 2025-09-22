  • 22.09.2025, 16:46:34
ABSAGE zu OTS0038 vom 16.09.2025: Pressekonferenz: „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale“

KORREKTUR ZU OTS_20250916_OTS0038

KORREKTUR-HINWEIS
Diese Meldung ist eine Korrektur

Elektronische Sirene
Wien (OTS) - 

ABSAGE: Pressekonferenz

Der Österreichische Zivilschutzverband informiert über die Absage der

Pressekonferenz „Neue Umfrage zeigt fehlendes Wissen über Sirenensignale “

Datum: Dienstag, 23.09.2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Wo: Österreichischer Zivilschutzverband, Laudongasse 16/1/03, 1080 Wien

Der Österreichische Zivilschutzverband steht jederzeit gerne für Fragen und Interviews unter presse@zivilschutz.at zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Zivilschutzverband
Mag. Vanessa Kahr, Pressesprecherin
Telefon: +43 (0) 664-88918167
E-Mail: presse@zivilschutz.at
Website: https://www.zivilschutz.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ZSB

