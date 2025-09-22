KORREKTUR zu OTS0124 vom 22.09.2025: AVISO: Feierliche Ausmusterung der Landespolizeidirektion Oberösterreich

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres lädt zur feierlichen Ausmusterung von Polizeischülerinnen und -schülern der Landespolizeidirektion Oberösterreich ein. Zu den anwesenden Ehrengästen zählen u. a. Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Andreas Rabl, Bundespolizeidirektor Michael Takàcs und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Wann: 23. September 2025, 11:30 Uhr

Wo: Stadthalle Wels, Pollheimerstraße 1, 4600 Wels

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/5xk88mjr