KORREKTUR zu OTS0124 vom 22.09.2025: AVISO: Feierliche Ausmusterung der Landespolizeidirektion Oberösterreich

Feierliche Ausmusterung mit u. a. Innenminister Karner – 23. September, 11:30 Uhr

KORREKTUR ZU OTS_20250922_OTS0124

KORREKTUR-HINWEIS
Zeile Vier: Bürgermeister Andreas Rabl

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Inneres lädt zur feierlichen Ausmusterung von Polizeischülerinnen und -schülern der Landespolizeidirektion Oberösterreich ein. Zu den anwesenden Ehrengästen zählen u. a. Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Andreas Rabl, Bundespolizeidirektor Michael Takàcs und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Wann: 23. September 2025, 11:30 Uhr

Wo: Stadthalle Wels, Pollheimerstraße 1, 4600 Wels

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/5xk88mjr

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

