VPNÖ-Gepp: "Vier von fünf Landsleuten mit ihrer Wohnsituation zufrieden"

Umbauordnung der Volkspartei Niederösterreich verhilft jungen Familien zum Eigenheim

St. Pölten (OTS) - 

Wie aus einer kürzlich veröffentlichten Wohnstudie hervorgeht, ist eine große Mehrheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit ihrer aktuellen Wohnsituation zufrieden, gleichzeitig träumen viele junge Menschen vom Eigenheim.

VPNÖ-Wohnbausprecher LAbg. Christian Gepp betont: "Die Zahlen zeigen klar, dass wir in Niederösterreich an den richtigen Hebeln ansetzen. Mit der zuletzt präsentierten Umbauordnung machen wir effizientes Bauen und einfaches Sanieren möglich. Besonders jungen Familien verhelfen wir mit dieser Reform, ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen - gleichzeitig minimieren wir den Verbau neuer Flächen und bauen bürokratische Hürden ab. Damit Niederösterreich weiterhin das Land der Häuslbauer und Wohnungsbesitzer bleibt, braucht es auch eine Lockerung der überbordenden Richtlinien für Immobilienkredite - und keine Neuauflage der KIM-Verordnung durch die Hintertür. Denn das eigene Dach über dem Kopf ist nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen realisierbar, an denen wir in Niederösterreich arbeiten."

