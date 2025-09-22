Arbeiten zur Sanierung der Landesstraße L 5190 im Ortsgebiet von Wilhelmsburg abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Nachdem die Landesstraße L 5190 im Ortsgebiet von Wilhelmsburg aufgrund aufgetretener Schäden (Spurrinnen, Netzrisse, Ausmagerungen) zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen entsprach, hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, den Straßenbereich von der Kreuzung mit der B 20 bis etwa 200 Meter hinter dem westlichen Ortsende von Wilhelmsburg zu sanieren. Die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung wurden in einem Zeitraum von rund zwei Wochen unter Totalsperre von der Firma Porr Bau Tiefbau ausgeführt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf etwa 230.000 Euro, wovon rund 215.000 Euro vom Land Niederösterreich und 15.000 Euro von der Stadtgemeinde Wilhelmsburg getragen wurden.

Dabei wurde einerseits auf einer Gesamtlänge von rund 1.250 Metern die schadhafte Fahrbahn abgefräst, andererseits wurden kleinflächige Schadstellensanierungen in der bituminösen Tragschicht vorgenommen. Unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wurde zum Abschluss über die gesamte Fläche von rund 7.600 Quadratmetern eine neue Asphaltdecke aufgetragen. Außerdem errichtete die Straßenmeisterei Kirchberg an der Pielach von der Kreuzung mit der B 20 ausgehend in Richtung Westen an der Südseite der Landesstraße L 5190 einen neuen Gehsteig.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at