„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner: „Neues Waffengesetz – mehr Sicherheit, weniger Freiheit?“

Am 23. September um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das Waffengesetz soll am Mittwoch verschärft werden. Auslöser ist der Amoklauf an einer Grazer Schule im Juni, der das Land erschüttert hat. Der neue Gesetzesentwurf sieht unter anderem ein höheres Mindestalter für den Besitz von Schusswaffen, strengere psychologische Überprüfung und längere Erwerbsfristen vor. Während Befürworter von einem notwendigen Schritt für mehr Sicherheit sprechen, kritisieren Gegner einen unverhältnismäßigen Eingriff in Freiheitsrechte. Wie weit darf der Staat gehen, um Sicherheit zu garantieren? Reichen die Verschärfungen aus, um Tragödien zu verhindern? Und wo beginnt die Einschränkung individueller Rechte?

Darüber diskutieren am Dienstag, dem 23. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“

Philip Kucher
Klubobmann SPÖ

Christoph Pöchinger
Politikberater

Sonja Aziz
Opferanwältin

Eva Erlacher
Rechtsanwältin

