„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner: „Neues Waffengesetz – mehr Sicherheit, weniger Freiheit?“

Wien (OTS) -

Das Waffengesetz soll am Mittwoch verschärft werden. Auslöser ist der Amoklauf an einer Grazer Schule im Juni, der das Land erschüttert hat. Der neue Gesetzesentwurf sieht unter anderem ein höheres Mindestalter für den Besitz von Schusswaffen, strengere psychologische Überprüfung und längere Erwerbsfristen vor. Während Befürworter von einem notwendigen Schritt für mehr Sicherheit sprechen, kritisieren Gegner einen unverhältnismäßigen Eingriff in Freiheitsrechte. Wie weit darf der Staat gehen, um Sicherheit zu garantieren? Reichen die Verschärfungen aus, um Tragödien zu verhindern? Und wo beginnt die Einschränkung individueller Rechte?

Darüber diskutieren am Dienstag, dem 23. September 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“



Philip Kucher

Klubobmann SPÖ



Christoph Pöchinger

Politikberater



Sonja Aziz

Opferanwältin



Eva Erlacher

Rechtsanwältin