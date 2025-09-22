KidsTV und ORF: Übereinkommen über Beendigung der langjährigen Zusammenarbeit mit Ende 2025

Wien (OTS) -

KidsTV und der ORF sind übereingekommen, die langjährige Zusammenarbeit mit Ende 2025 zu beenden. Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden. Die Entscheidung fiel nicht leicht, da die von Thomas Brezina entwickelten Sendungen das Kinderfernsehen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben.

Thomas Brezina dankt dem ORF für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und betont, wie glücklich er ist, in dieser Zeit so viele Formate für Kinder und Familien entwickelt und gestaltet zu haben. „Ich freue mich über viele neue Projekte, an denen ich derzeit arbeite – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kreativität hat keine Pause – sie verändert nur manchmal ihre Richtung.“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ich bedanke mich bei Tower10 KidsTV für die jahrzehntelange enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Thomas Brezina hat das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern – daher hoffe ich, dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht auserzählt ist!“