  • 22.09.2025, 15:31:04
  • /
  • OTS0132

KidsTV und ORF: Übereinkommen über Beendigung der langjährigen Zusammenarbeit mit Ende 2025

Wien (OTS) - 

KidsTV und der ORF sind übereingekommen, die langjährige Zusammenarbeit mit Ende 2025 zu beenden. Im Rahmen einer inhaltlichen und budgetären Neuausrichtung im Kinderprogramm des ORF konnte die bisherige Zusammenarbeit mit KidsTV leider nicht fortgeführt werden. Die Entscheidung fiel nicht leicht, da die von Thomas Brezina entwickelten Sendungen das Kinderfernsehen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt haben.

Thomas Brezina dankt dem ORF für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und betont, wie glücklich er ist, in dieser Zeit so viele Formate für Kinder und Familien entwickelt und gestaltet zu haben. „Ich freue mich über viele neue Projekte, an denen ich derzeit arbeite – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Kreativität hat keine Pause – sie verändert nur manchmal ihre Richtung.“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ich bedanke mich bei Tower10 KidsTV für die jahrzehntelange enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Thomas Brezina hat das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern – daher hoffe ich, dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht auserzählt ist!“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright