FPÖ– AVISO: Morgen Pressekonferenz mit den Generalsekretären Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 23. September 2025, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit den FPÖ-Generalsekretären NAbg. Michael Schnedlitz und NAbg. Christian Hafenecker.
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Start zur Herbstoffensive und Plenarvorschau“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
