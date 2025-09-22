Ständige Weiterentwicklung für eine intelligente AIoT-Zukunft: Dahua Technology stellt Xinghan Large-Scale AI Models vor

Hangzhou, China (OTS) -

Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videobasierten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat offiziell seine Xinghan Large-Scale AI Models vorgestellt — ein KI-System der nächsten Generation in Industriequalität, das groß angelegte visuelle Intelligenz mit multimodalen und sprachlichen Fähigkeiten vereint. Xinghan wurde entwickelt, um den komplexen Herausforderungen realer Umgebungen gerecht zu werden, und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der kontinuierlichen Innovation von Dahua dar, der die intelligente Transformation in verschiedenen Branchen ermöglicht.

Technologische Grundlage von Xinghan

Mit der Mission, Maschinen in die Lage zu versetzen, die Welt wirklich zu verstehen, entwickelt sich das Xinghan-Modellsystem kontinuierlich weiter, indem es eine Brücke zwischen Spitzenforschung und realen Anwendungen schlägt. Xinghan, benannt nach dem chinesischen Wort für „Galaxie", bietet eine Full-Stack-Fähigkeitsmatrix, die auf Edge-Cloud-Synergien basiert und skalierbare, adaptive Intelligenz in verschiedenen Branchen ermöglicht. Die aktualisierte Xinghan-Architektur umfasst drei Kernmodellreihen: L, V und M. Das Modell der L-Serie konzentriert sich auf das Verstehen und die Interaktion in natürlicher Sprache, während die beiden anderen Modelle spezifischere Anwendungen abdecken:

V-Serie: Xinghan-Vision-Modelle

Diese Serie, die sich auf fortschrittliche visuelle Intelligenz und Videoanalyse konzentriert, optimiert Zielkategorien, indem sie sich auf wichtige Ziele (z. B. Menschen, Kraftfahrzeuge und Nicht-Kraftfahrzeuge) konzentriert, um die Komplexität des Modells zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Genauigkeit zu gewährleisten.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Perimeter Protection: Die Abdeckung wird erweitert, indem kleinere Ziele (sogar bis zu einer Größe von 20 × 20 Pixel) im Vergleich zu herkömmlichen CNN-basierten KI-Modellen präzise identifiziert werden, wodurch Fehlalarme reduziert und die Erkennungsreichweite von Großmodellkameras erhöht werden.*

Die Abdeckung wird erweitert, indem kleinere Ziele (sogar bis zu einer Größe von 20 × 20 Pixel) im Vergleich zu herkömmlichen CNN-basierten KI-Modellen präzise identifiziert werden, wodurch Fehlalarme reduziert und die Erkennungsreichweite von Großmodellkameras erhöht werden.* WizTracking: Bietet einen intelligenten Tracking-Algorithmus der nächsten Generation, der komplexe Verdeckungen und Variationen der Zielposition verarbeiten kann und eine um 50 % verbesserte Genauigkeit erzielt.*

Bietet einen intelligenten Tracking-Algorithmus der nächsten Generation, der komplexe Verdeckungen und Variationen der Zielposition verarbeiten kann und eine um 50 % verbesserte Genauigkeit erzielt.* Crowd Map: Sie verbessert die Erkennung kleiner Ziele auf große Entfernungen (bis zu 2× weiter) erheblich und verfügt über eine Regenschirmkompensation, die die Genauigkeit bei Regen um 80 % erhöht. Darüber hinaus bietet sie eine 2,5-fache Vergrößerung des Analysebereichs, unterstützt die Erkennung von bis zu 5.000 Personen und liefert eine robuste Leistung in dichten Menschenmengen und Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.*

Sie verbessert die Erkennung kleiner Ziele auf große Entfernungen (bis zu 2× weiter) erheblich und verfügt über eine Regenschirmkompensation, die die Genauigkeit bei Regen um 80 % erhöht. Darüber hinaus bietet sie eine 2,5-fache Vergrößerung des Analysebereichs, unterstützt die Erkennung von bis zu 5.000 Personen und liefert eine robuste Leistung in dichten Menschenmengen und Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.* Scene Adaptive – AI WDR: Diese Technologie nutzt Situationsbewusstsein, um sowohl räumliche als auch kontextuelle Merkmale einer Szene zu analysieren und ermöglicht so eine intelligente und automatisierte Kamerakonfiguration.

Diese Technologie nutzt Situationsbewusstsein, um sowohl räumliche als auch kontextuelle Merkmale einer Szene zu analysieren und ermöglicht so eine intelligente und automatisierte Kamerakonfiguration. AI Rule Assist: Diese Funktion wurde für die automatische Abgrenzung von Regeln zum Schutz vor Eindringlingen entwickelt und bietet Zugriff mit einem Klick, hochpräzise Szenenerkennung, automatische Analyse und vieles mehr.

M-Serie: Multimodale Xinghan-Modelle

Multimodale Modelle sind fortschrittliche KI-Systeme, die in der Lage sind, mehrere heterogene Datentypen (z. B. Text, Bilder, Audio und Video) gleichzeitig zu verarbeiten und tiefgreifend zu integrieren. Dies verbessert die Effizienz der Informationsverarbeitung erheblich, ermöglicht eine natürlichere Mensch-Computer-Interaktion und eröffnet ein breiteres Spektrum an Anwendungsszenarien.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

WizSeek: Es revolutioniert die Videorecherche durch die Suche in natürlicher Sprache. Beschreiben Sie einfach Ihr Ziel (z. B. Personen, Fahrzeuge, Tiere oder Gegenstände usw.), und WizSeek findet sofort passende Aufnahmen in den aufgezeichneten Videoarchiven.

Es revolutioniert die Videorecherche durch die Suche in natürlicher Sprache. Beschreiben Sie einfach Ihr Ziel (z. B. Personen, Fahrzeuge, Tiere oder Gegenstände usw.), und WizSeek findet sofort passende Aufnahmen in den aufgezeichneten Videoarchiven. Text-Defined Alarms: Benutzer können Alarme definieren, indem sie diese einfach in natürlicher Sprache beschreiben. Dies senkt die Entwicklungsschwelle erheblich und ermöglicht eine schnelle, flexible und skalierbare Konfiguration, die auf verschiedene reale Szenarien zugeschnitten ist.

Weitere Informationen über die Xinghan Large-Scale AI Models finden Sie hier.

*Die Ergebnisse basieren auf einer standardmäßigen Einrichtung und Testumgebung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777186/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/standige-weiterentwicklung-fur-eine-intelligente-aiot-zukunft-dahua-technology-stellt-xinghan-large-scale-ai-models-vor-302562910.html