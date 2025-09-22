- 22.09.2025, 14:09:05
- /
- OTS0124
AVISO: Feierliche Ausmusterung der Landespolizeidirektion Oberösterreich
Feierliche Ausmusterung mit u. a. Innenminister Karner – 23. September, 11:30 Uhr
Das Bundesministerium für Inneres lädt zur feierlichen Ausmusterung von Polizeischülerinnen und -schülern der Landespolizeidirektion Oberösterreich ein. Zu den anwesenden Ehrengästen zählen u. a. Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bundespolizeidirektor Michael Takàcs und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.
Wann: 23. September 2025, 11:30 Uhr
Wo: Stadthalle Wels, Pollheimerstraße 1, 4600 Wels
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/5xk88mjr
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN