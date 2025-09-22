„Ein Ort am Wort - Umbau im Rettungswesen: Wer kommt im Notfall?“

St. Pölten (OTS) -

Die notärztliche Versorgung in Niederösterreich wird auf neue Beine gestellt. Ende August wurden die Details präsentiert, seither ist fix: Elf Standorte fallen weg, künftig wird es damit nur noch 21 statt bisher 32 Stützpunkte mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) geben. Zu diesem Thema ist der ORF Niederösterreich am 25. September mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ in Ybbs an der Donau zu Gast. Erstmals findet „Ein Ort am Wort“ in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung Kurier statt. So wird der KURIER etwa auch ein Stimmungsbild für die Diskussion erheben.

Die elf Standorte, die kein NEF mehr haben werden, sind: Aspang (Bezirk Neunkirchen), Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf), Groß Gerungs (Bezirk Zwettl), Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha), Klosterneuburg (Bezirk Tulln), Pöggstall (Bezirk Melk), Purkersdorf (Bezirk St. Pölten), Raabs (Bezirk Waidhofen an der Thaya), Retz (Bezirk Hollabrunn), Waidhofen an der Ybbs und Ybbs (Bezirk Melk). Hier soll die Erstversorgung künftig durch hochqualifizierte Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sichergestellt werden.

Alle Meinungen an einem Tisch

Am Donnerstag, 25. September 2025, diskutiert Moderator Werner Fetz mit Gästen und allen Interessierten in der Donau Lodge in Ybbs, wie eine sichere Notfallversorgung in Anbetracht der Herausforderungen aussehen könnte.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz unter anderem Christian Fohringer, Geschäftsführer von Notruf NÖ, der ehemalige Notarzt Albert Reiter, Gesundheitswissenschafter Christoph Redelsteiner sowie der Arzt und Bezirksstellenleiter des Roten Kreuz Ybbs Tarik Farahat. Die Diskussion wird ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Donau Lodge in Ybbs/Donau, Wiener Straße 10. Reservierungen nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter 07412 / 54 334.