  • 22.09.2025, 14:04:34
  • /
  • OTS0122

„Ein Ort am Wort - Umbau im Rettungswesen: Wer kommt im Notfall?“

Sendetermin: Donnerstag, 25. September 2025, um 19.30 Uhr auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON

St. Pölten (OTS) - 

Die notärztliche Versorgung in Niederösterreich wird auf neue Beine gestellt. Ende August wurden die Details präsentiert, seither ist fix: Elf Standorte fallen weg, künftig wird es damit nur noch 21 statt bisher 32 Stützpunkte mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) geben. Zu diesem Thema ist der ORF Niederösterreich am 25. September mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ in Ybbs an der Donau zu Gast. Erstmals findet „Ein Ort am Wort“ in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung Kurier statt. So wird der KURIER etwa auch ein Stimmungsbild für die Diskussion erheben.

Die elf Standorte, die kein NEF mehr haben werden, sind: Aspang (Bezirk Neunkirchen), Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf), Groß Gerungs (Bezirk Zwettl), Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha), Klosterneuburg (Bezirk Tulln), Pöggstall (Bezirk Melk), Purkersdorf (Bezirk St. Pölten), Raabs (Bezirk Waidhofen an der Thaya), Retz (Bezirk Hollabrunn), Waidhofen an der Ybbs und Ybbs (Bezirk Melk). Hier soll die Erstversorgung künftig durch hochqualifizierte Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter sichergestellt werden.

Alle Meinungen an einem Tisch

Am Donnerstag, 25. September 2025, diskutiert Moderator Werner Fetz mit Gästen und allen Interessierten in der Donau Lodge in Ybbs, wie eine sichere Notfallversorgung in Anbetracht der Herausforderungen aussehen könnte.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz unter anderem Christian Fohringer, Geschäftsführer von Notruf NÖ, der ehemalige Notarzt Albert Reiter, Gesundheitswissenschafter Christoph Redelsteiner sowie der Arzt und Bezirksstellenleiter des Roten Kreuz Ybbs Tarik Farahat. Die Diskussion wird ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Donau Lodge in Ybbs/Donau, Wiener Straße 10. Reservierungen nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter 07412 / 54 334.

Rückfragen & Kontakt

ORF Niederösterreich
Mag. Sofija Nastasijevic
Telefon: +43 2742 2210-23752
E-Mail: sofija.nastasijevic@orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NOA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright