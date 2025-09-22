„Report“ am 23. September: FPÖ – Erster, aber auf Dauer in Opposition?

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 23. September 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

FPÖ – Erster, aber auf Dauer in Opposition?

Vor einem knappen Jahr hat die FPÖ bei der Nationalratswahl ihren größten Erfolg eingefahren – und erstmals Platz eins belegt. In der Regierung sitzen die Freiheitlichen dennoch nicht, die Verhandlungen mit der ÖVP sind nach erfolgversprechendem Beginn gescheitert. Welche Rolle haben dabei Parteichef Herbert Kickl und sein Verhalten gespielt? Vor dem Parteitag der FPÖ am Wochenende stellen sich strategische Fragen: Zementiert sich die FPÖ mit ihrem harten Frontalkurs in der Opposition ein? Oder wollen die Freiheitlichen angesichts der Budgetkrise und der Wirtschaftsflaute gar nicht regieren? Patrick Gruska und Miriam Ressi haben sich an der FPÖ-Basis umgehört.

Kürzen, streichen, enttäuschen – bei wem als nächstes gespart wird

Die Regierung macht ernst und setzt ihren Sparkurs konsequent fort. Bei Pensionen und Löhnen. Nur niedrige Pensionen werden an die Teuerung angepasst, insgesamt werden die Pensionistinnen und Pensionisten Kaufkraft verlieren. Auch bei den Beamtinnen und Beamten werden bereits abgeschlossen geglaubte Verhandlungen nachverhandelt. Was heißt das für die restlichen Lohnverhandlungen, die im Herbst traditionell eigentlich mit den Metallern beginnen? Sie schließen in der Regel am höchsten ab und haben Signalwirkung für andere Branchen. Doch genau diese Signalwirkung haben heuer Pensionistinnen und Pensionisten sowie Beamtenschaft übernommen – was die Stimmung in der Gewerkschaft trüben könnte. Müssen Pensionistinnen und Pensionisten, Beamte und Arbeitnehmer:innen jetzt also die Rechnung für eine verfehlte Wirtschaftspolitik der Bundesregierungen zahlen? Und: Trifft der Sparkurs die Richtigen? Emanuel Liedl und Martin Pusch berichten.

Dazu eine Live-Schaltung zum neuen SPÖ-Vorsitzenden in Kärnten Daniel Fellner

Kleider machen Politik

Ob das Mascherl von Wolfgang Schüssel, Bruno Kreiskys elegante Maßanzüge, Dirndlkleider oder weiße Hosenanzüge: Manche Kleidungsstücke von Politikerinnen und Politikern haben Geschichte geschrieben. Modefachleute und Politikberater:innen sind sich einig – Kleidung und politische Botschaft müssen stimmig und dem Amt angemessen sein und können Flops genauso hervorbringen wie gelungene Inszenierungen. Frauen werden viel härter beurteilt als Männer. Wie sich Politikerinnen dagegen schützen, welche geheimen Botschaften in den Outfits der Volkvertreterinnen und -vertreter stecken und wie die politische Botschaft sitzt wie angegossen, haben sich Laura Franz und Sabina Riedl für den „Report“ angeschaut.