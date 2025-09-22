- 22.09.2025, 12:49:33
TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Wachgeküsst und neubelebt: Das Literaturhaus Vorarlberg – ein Ort reichhaltiger Geschichte(n)“
Am 27. September um 16.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Im April 2025 wurde das Literaturhaus Vorarlberg in der Villa Iwan und Franziska Rosenthal in Hohenems eröffnet. Es ist ein besonderes Juwel: Tagsüber offen für alle, ist es ein vielstimmiges, inklusives Haus der Teilhabe – eine Bühne für Sprache, wo Literatur live erlebt, gehört, verhandelt und weitergedacht werden kann. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die Historie der imposanten Gründerzeitvilla, die 1890 in einen Dornröschenschlaf gefallen war, bis sie im Zuge einer mehrjährigen Restaurierung wachgeküsst wurde. Annette Raschner vom ORF Vorarlberg hat das Team in der ersten Entwicklungsphase hin zu einem offenen, zukunftsweisenden Literaturhaus mit innovativen Angeboten begleitet.
„Wachgeküsst und neubelebt: Das Literaturhaus Vorarlberg – ein Ort reichhaltiger Geschichte(n)“ ist am Samstag, dem 27. September 2025, um 16.20 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich“ in ORF 2 zu sehen sowie als Video-on-Demand auf ORF ON abrufbar.
Gestaltung: Annette Raschner
Kamera: Götz Wagner
Schnitt: Jürgen Bereuter
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement
