Bildungsminister Wiederkehr gratuliert neuer Bundesschülervertretung

Wien (OTS) -

Bildungsminister Christoph Wiederkehr gratuliert der eben neu gewählten Bundesschülervertretung rund um die neue Bundesschulsprecherin Hannah Scheidl und bedankt sich bei der scheidenden Bundesschulsprecherin Mira Langhammer.

„Ich gratuliere Hannah Scheidl herzlich zur Wahl zur neuen Bundesschulsprecherin! Für die engagierte und konstruktive Zusammenarbeit danke ich Mira Langhammer sehr herzlich. Die Schülervertretung übernimmt eine zentrale Rolle im Bildungswesen, indem sie die Stimme der Schülerinnen und Schüler hörbar macht, ihre Anliegen sammelt und gezielt in die bildungspolitische Diskussion einbringt. Die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesschülervertretung und dem Bildungsministerium ist dabei von großer Bedeutung, um unser Bildungssystem laufend weiterzuentwickeln und die Interessen der jungen Menschen bestmöglich zu vertreten. Gerade bei Themen wie der Ausweitung der Schulautonomie und der weiteren Modernisierung der Lerninhalte wird die neu gewählte BSV mit mir als Bildungsminister einen Verbündeten haben. Allen Kandidatinnen und Kandidaten danke ich für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, Verantwortung für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu übernehmen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit für eine starke Schülervertretung!“