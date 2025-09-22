FPÖ – Hafenecker zu SPÖ-Herbsttagung: „Die Wahrheit hinter Bablers Märchenstunde sind Pensionsraub, Mietenschmäh und heiße Luft!“

Wien (OTS) -

Als „peinliche rote Propagandashow und eine Verhöhnung aller hart arbeitenden Österreicher“ hat heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, die Rede von SPÖ-Vizekanzler Babler bei der Herbsttagung des SPÖ-Parlamentsklubs bezeichnet. Bablers Auftritt sei ein weiterer Beweis, dass die SPÖ in der Regierung jeden Bezug zur Realität verloren habe und statt echter Lösungen nur noch leere Phrasen produziere.

„Kaum sitzt die SPÖ wieder in der Regierung, hat sie die Pensionisten schon vergessen. Der Pensionsraub, den die SPÖ kaltblütig mitgetragen hat, ist ein Verrat an einer ganzen Generation, die dieses Land aufgebaut und den Wohlstand geschaffen hat. Babler kann noch so viele Reden halten, dieser Fall in den Rücken unserer älteren Generation lässt sich nicht mit ein paar schönen Worten wegwischen. Die SPÖ hat Leistungsträger, die jahrzehntelang hart gearbeitet und Versicherungsbeiträge für ihre Pension eingezahlt haben, eiskalt für ein paar Ministerposten in der teuersten Regierung aller Zeiten verraten und verkauft“, so Hafenecker. Auch das von Babler angepriesene Wohnpaket sei nichts weiter als ein durchschaubarer „PR-Schmäh“. „Bablers ‚Wohnpaket’ ist in Wahrheit nur ein mickriges Mietpreisbremserl. Das ist reine SPÖ-Propaganda, die so gut wie niemandem wirklich hilft, der am Monatsende seine Miete nicht mehr zahlen kann. Während die Kosten für die Menschen explodieren, verteilt Babler Beruhigungspillen, die keine Wirkung haben. Das ist keine Politik, das ist Augenauswischerei übelster Sorte“, kritisierte Hafenecker.

Für den FPÖ-Generalsekretär sei klar, dass die gesamte schwarz-rot-pinke „Verlierer-Ampel“ die Hauptverantwortung für die Rekordinflation weit über dem Eurozonenschnitt, die Teuerung und den wirtschaftlichen Absturz Österreichs in allen Rankings trage. „Babler und die gesamte System-Ampel sind die wahren Teuerungstreiber in diesem Land. Sie kürzen bei den Familien, bei den Pensionisten und allen Leistungsträgern, nicht aber bei den illegalen Einwanderern oder den Milliarden für die EU oder die Ukraine. Sie bekämpfen nicht die Teuerung, sie sind die Teuerung! Anstatt die Menschen zu entlasten, wird belastet, was das Zeug hält, und kein Finger gerührt, um bei der wirtschaftlichen Talfahrt unseres Wirtschaftsstandorts die Stopptaste zu drücken – ganz im Gegenteil!“, erklärte Hafenecker. Abschließend stellte der FPÖ-Generalsekretär klar: „Die Österreicher haben genug von diesen Märchenstunden und dieser Politik des Versagens. Sie haben zu Recht keinerlei Vertrauen in diese Systemparteien, die unser Land erst in all diese Krisen geführt haben. Es braucht keine weiteren Ankündigungen, sondern eine Regierung, die für einen echten Systemwechsel sorgt und die Menschen spürbar entlastet. Nur ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl wird dafür sorgen, dass genau diese Wende gelingt und die eigene Bevölkerung, ihre Interessen und ihr Wohl wieder einziger Dreh- und Angelpunkt der Politik sind!“