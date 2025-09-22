  • 22.09.2025, 12:43:32
Junge Kunst für eine Wiener Fassade

NOVOart Kunstwettbewerb 2025 gestartet

Wien (OTS) - 

Der Kunst- und Kulturverein NOVOart lädt Studierende und Absolvent:innen österreichischer Kunstuniversitäten und Kunsthochschulen sowie junge Künstler:innen bis 25 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich ein, beim NOVOart Kunstwettbewerb 2025 mitzuwirken. Gesucht wird ein künstlerisches Konzept für die Gestaltung einer mehrstöckigen Wohnhausfassade der BWS-Gruppe im 2. Wiener Gemeindebezirk (Nordbahnstraße 51, 1020 Wien).

Das Motto lautet: “30 Jahre EU: Wien lebt Europa”. Ziel ist es, junge Künstler:innen zu fördern und die Vielfalt europäischer Kultur im öffentlichen Raum sichtbar zu machen.

“Wir möchten jungen Künstler:innen die Möglichkeit geben, ihre Ideen im großen Maßstab umzusetzen und damit das Stadtbild aktiv mitzugestalten”, betont Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann, Obmann-Stv. von NOVOart.

Eine Jury aus Expert:innen der Kunst- und Architekturszene sowie Vertreter:innen der Stadt Wien und des Vereins NOVOart bewertet die Einreichungen nach künstlerischer Qualität, inhaltlicher Umsetzung des Mottos und praktischer Realisierbarkeit. Das Siegerprojekt wird mit 5.000 Euro dotiert. Zudem werden neun weitere Entwürfe ausgewählt, die im Rahmen einer Vernissage in den Räumlichkeiten der BWS-Gruppe präsentiert werden.

Die Einreichfrist endet am 13. Oktober 2025, 16:00 Uhr.

Fakten zum Wettbewerb

  • Thema: „30 Jahre EU: Wien lebt Europa“
  • Teilnahme: Studierende und Absolvent:innen österreichischer Kunstuniversitäten und Kunsthochschulen sowie junge Künstler:innen bis 25 Jahre mit Hauptwohnsitz in Österreich (Einzel oder Teams)
  • Preisgeld: 5.000 Euro
  • Ort der Umsetzung: Nordbahnstraße 51, 1020 Wien
  • Abgabe: Bis spätestens 13. Oktober 2025, 16:00 Uhr (BWS-Gruppe, Triester Straße 40/3/1, 1100 Wien)

Ausschreibungsunterlagen und Anmeldungen zum Vorort-Besichtigungstermin: novoart@bwsg.at

Rückfragen & Kontakt

NOVOart
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +4366460088214
E-Mail: novoart@bwsg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

