Presse Einladung VIP Event Wiener Elektro Tage 2025

Wien (OTS) -

Es erwartet Sie ein spannender Abend, an dem führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft in hochkarätigen Vorträgen zentrale Zukunftsfragen der europäischen Mobilität beleuchten. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Innovationen, technologische Entwicklungen und strategische Ansätze, die Europas Wettbewerbsfähigkeit und Klimaziele in Einklang bringen sollen. Geladen ist ein exklusives Publikum aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Politik.

Presse Einladung VIP-Event der WIENER ELEKTRO TAGE 2025

Datum: 24.09.2025, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Palais Niederösterreich