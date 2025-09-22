- 22.09.2025, 11:35:33
Presse Einladung VIP Event Wiener Elektro Tage 2025
Mittwoch, 24. September 2024 ab 18:30 Uhr im Palais Niederösterreich
Es erwartet Sie ein spannender Abend, an dem führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft in hochkarätigen Vorträgen zentrale Zukunftsfragen der europäischen Mobilität beleuchten. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Innovationen, technologische Entwicklungen und strategische Ansätze, die Europas Wettbewerbsfähigkeit und Klimaziele in Einklang bringen sollen. Geladen ist ein exklusives Publikum aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Politik.
Presse Einladung VIP-Event der WIENER ELEKTRO TAGE 2025
Datum: 24.09.2025, 18:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Palais Niederösterreich
Rückfragen & Kontakt
Porsche Media & Creative GmbH
E-Mail: info@elektrotage.at
