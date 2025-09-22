  • 22.09.2025, 11:35:33
Presse Einladung VIP Event Wiener Elektro Tage 2025

Mittwoch, 24. September 2024 ab 18:30 Uhr im Palais Niederösterreich

Wien (OTS) - 

Es erwartet Sie ein spannender Abend, an dem führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft in hochkarätigen Vorträgen zentrale Zukunftsfragen der europäischen Mobilität beleuchten. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Innovationen, technologische Entwicklungen und strategische Ansätze, die Europas Wettbewerbsfähigkeit und Klimaziele in Einklang bringen sollen. Geladen ist ein exklusives Publikum aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Politik.

Datum: 24.09.2025, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Palais Niederösterreich

Rückfragen & Kontakt

Porsche Media & Creative GmbH
E-Mail: info@elektrotage.at

