Lidl startet internationale Kampagne "Lidl lohnt sich."

Salzburg, Österreich (OTS) -

Lidl startet heute in 31 europäischen Ländern seine erste internationale Markenkampagne unter dem Claim „Lidl lohnt sich.”.

Lidl ist davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht auf Zugang zu hochwertigen und nachhaltigen Produkten haben soll, die er sich auch leisten kann. Dieses Prinzip der Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit ist das Herzstück der Marken-Kampagne, die vom 21. September bis Ende Oktober läuft.

„Lidl lohnt sich.“ manifestiert sich dabei in vielen Facetten: in der Vielfalt hochwertiger Eigenmarken, in Bio-Artikeln oder auch pflanzlichen Alternativen. Es zeigt sich in der täglichen Frische, in der sicheren Versorgung von Familien und Nachbarschaften und im Mehrwert für alle Lidl-Kund:innen.

Mehr als nur Preis: Ein gesellschaftlicher Mehrwert

Der Claim geht weit über das reine Preis-Leistungs-Versprechen hinaus. Er ist das Leitmotiv unseres Handelns. „Lidl lohnt sich.“ bedeutet, den wahren Wert im Leben zu erkennen und zu schätzen, was Menschen wichtig ist: Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Verwirklichung ihrer Träume.

Unsere Verantwortung und unser Versprechen für die Zukunft

„Lidl lohnt sich.“ ist ein Versprechen:

an unsere Kund:innen: Wir setzen uns täglich für bezahlbare Qualität ein und unterstützen als verantwortungsvoller Partner bei der Erfüllung von Lebensträumen.

an unsere Mitarbeiter:innen: Wir investieren in ihre berufliche Zukunft und in ihre Lebensträume.

an unsere Umwelt: Wir schützen Lebensräume und reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich.

an unsere Partner:innen: Wir bauen auf langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften, um gemeinsam zu wachsen und eine nachhaltige Wertschöpfungskette zu sichern.

Lidl stiftet so echten Wert für seine Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Geschäftspartner:innen und stärkt die Marke mit tragfähigen Versprechen – für heute und morgen.

“Lidl lohnt sich“-Kampagne

Die Markenkampagne läuft vom 21. September bis Ende Oktober und setzt auf eine integrierte Mediastrategie über alle Kanäle hinweg, die Kunden berührt und überrascht. Im Fernsehen werden Spots ausgestrahlt, begleitet von einer umfassenden Online-Video-Strategie auf YouTube und in Premium-Mediatheken. Parallel dazu läuft die Kampagne auf Social Media mit Feed-Posts und Reels. Zusätzlich setzt Lidl auf reichweitenstarke Out-of-Home-Werbung sowie auf Influencer-Marketing und digitale Audio-Werbung.

Hier geht’s zum TV-Spot: https://www.youtube.com/watch?v=kpXcblCXmg4

„Mit dieser integrierten Kampagne erreichen wir die Menschen dort, wo sie sind – emotional und mit klaren Botschaften darüber, was sich bei Lidl wirklich lohnt“, erklärt Georg Grabner, Leiter Marketing bei Lidl Österreich.

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.