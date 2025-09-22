- 22.09.2025, 11:00:34
Sitzung der Bezirksvertretung Wieden
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Wieden findet am Donnerstag, dem 25. September 2025, um 17.00 Uhr im Festsaal der BV 04 in der Favoritenstraße 18 statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/wieden/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 4. Bezirk, Tel. +43 1 4000-04111 bzw. E-Mail post@bv04.wien.gv.at.
