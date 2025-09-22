Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Wieden findet am Donnerstag, dem 25. September 2025, um 17.00 Uhr im Festsaal der BV 04 in der Favoritenstraße 18 statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/wieden/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 4. Bezirk, Tel. +43 1 4000-04111 bzw. E-Mail post@bv04.wien.gv.at .

