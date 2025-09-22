Hans Knauß begrüßt zu „Österreich vom Feinsten“ in „Osttirol – Entlang der Lienzer Dolomiten“

Wien (OTS) -

„Österreich vom Feinsten“ heißt es am Mittwoch, dem 24. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON: Hans Knauß geht wieder auf Entdeckungstour und erkundet diesmal „Osttirol – Entlang der Lienzer Dolomiten“. Die Bezirkshauptstadt Osttirols ist Ausgangspunkt der musikalisch-kulinarischen Reise: Lienz gilt als Sonnenstadt und besticht mit südländischem Flair. Mediterranes Lebensgefühl wird hier mit dem atemberaubenden Panorama der Lienzer Dolomiten gepaart. Die Pustertaler Höhenstraße, die Burg Heinfels, das Villgratental mit seiner ursprünglichen Kultur und Naturlandschaft sowie Obertilliach, das als der am höchsten gelegene Ort im Osttiroler Lesachtal gilt, sind weitere Stationen dieser neuen Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“.

Musikalisch umrahmt wird die Sendung auch diesmal wieder mit echter Volksmusik. Die Osttiroler Geigenmusig ist mit dabei, genauso wie die Kuenz Buam, die Musikkapelle Gaimberg, die DreiTol Musikanten, die Familienmusik Weitlaner, die Hausmusik Unterwöger, die Brüder Gliber und die Anras Brass, die ein breites musikalisches Spektrum bedient. So gibt es etwa auch ein Loblied auf eine kulinarische Spezialität – den Tiroler Knödel.

Hans Knauß begibt sich auf zwei Rädern durch Osttirol – so schwingt er sich etwa auf ein Motorrad, um die Landschaft zu erkunden. Auch die legendären Schlipfkrapfen, eine Osttiroler Spezialität, werden verkostet und er begibt sich auf Spurensuche nach altem Handwerk:

In Obertilliach besucht „Österreich vom Feinsten“ einen der letzten Nachtwächter Österreichs, der noch heute im denkmalgeschützten Ortskern unterwegs ist und viele Besonderheiten dieses malerischen Bergdorfes zu erzählen weiß. Der Nachtwächter war früher Feuerwehrmann und Polizist und sollte das Dorf schützen. Und noch heute hallt der uralte Nachtwächterspruch durch die engen Gassen, wenngleich mittlerweile, um Touristen ein Gefühl aus alter Zeit zu vermitteln.

Auch Eberhard Forcher ist diesmal mit dabei in Osttirol. Mit Tom Pettings Hertzattacken hat der gebürtige Lienzer einst als Musiker Erfolge gefeiert. Mit seiner markanten Stimme hat er sich auch als Moderator einen Namen gemacht. Seiner Heimatstadt und dem Dialekt hat er aber immer die Treue gehalten. „Lienz ist ein Schmuckkästchen“, sagt Forcher, der mit Hans Knauß eine Leidenschaft teilt – das Skifahren.

Und natürlich dürfen bei einem Besuch in Osttirol die legendären Schlipfkrapfen nicht fehlen. Das Mehl zur Zubereitung dieser regionalen Spezialität wird für „Österreich vom Feinsten“ in einer alten Mühle hergestellt.

„Österreich vom Feinsten: Osttirol – Entlang der Lienzer Dolomiten“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark. Für Buch und Regie zeichnet Robert Sturmer verantwortlich.