  • 22.09.2025, 10:49:33
  • /
  • OTS0073

"Der digitale Tsunami" am Di, 21. Oktober um 21.45 Uhr auf ARTE und vorab auf arte.tv

Zur ARTE-Sendung Der digitale Tsunami Neurologisches Experiment zur Handynutzung: Der übermäßige Konsum von Social Media kann zu Sucht, Angstzuständen und depressiven Symptomen führen. © White Pine Pictures Foto: ZDF Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Der digitale Tsunami

Ab dem 20. Oktober auf arte.tv und am Dienstag, 21. Oktober um 21.45 Uhr auf ARTE

Dokumentarfilm von Fred Peabody

ZDF/ARTE, White Pine Production, Ventana Film

Deutschland, Kanada, USA 2024, 84 Min., Erstausstrahlung

Wie verändert sich unsere Welt, wenn Künstliche Intelligenz Entscheidungen über Leben und Tod trifft, wenn Maschinen uns beraten und wenn Kinder mit Bildschirmen groß werden? Der Dokumentarfilm begibt sich auf eine faszinierende und erschreckende Spurensuche nach den Umbrüchen, die die digitale Revolution ausgelöst hat - mit all ihren gesellschaftlichen, psychologischen und politischen Konsequenzen.

Die Forschung belegt deutlich die psychologischen Folgen von Social Media, insbesondere bei Jugendlichen: Sucht, Angstzustände, depressive Symptome - ausgelöst durch Plattformen, die mit Dopaminkicks operieren. Doch dies ist nur ein Aspekt der strukturellen Macht der großen Technologiekonzerne, die sich der demokratischen Kontrolle entziehen und mit Algorithmen bestimmen, was wir wissen, glauben - und kaufen.

Dazu kommt in den letzten Jahren der Einfluss von KI auf politische Prozesse, von Wahlen bis hin zur gezielten Desinformation durch Deepfakes. "Der digitale Tsunami" zeigt die realen Gefahren durch Gesichtserkennung, autonome Waffensysteme und staatliche Überwachung auf. Der Dokumentarfilm warnt vor Kontrollverlust, Desinformation - und stellt die zentrale Frage: Beherrschen wir die Technologie oder sie uns?

>> Zur Vorabansicht

Im Anschluss zeigt ARTE im Rahmen des Themenabends KI - Unsere schöne neue Weltum 23.10 Uhr die Dokumentation KI: Der Tod des Internet: Der digitale Wissensraum wird geflutet mit Desinformation, Propaganda und synthetisch erzeugten Bildern und Tönen. Werden wir bald nur noch Informationen bekommen, mit der die KI uns füttert?

Rückfragen & Kontakt

Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 28 74

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright