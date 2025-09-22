  • 22.09.2025, 10:39:32
  • /
  • OTS0071

FPÖ – Hauser: „EU-Simulationsübung in Griechenland 2019 – bestätigt im Annual Report of the Director 2019 des ECDC“

Wien (OTS) - 

„Im Annual Report of the Director 2019 hat das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) festgehalten, dass die EU 2019 systematisch für die COVID-19-Pandemie plante. Im Bericht wird die bisher geheim gehaltene ECDC-Übung ‚Blue Orchid‘ im Februar 2019 nicht erwähnt. Erwähnt wird jedoch eine andere Simulation: Im Oktober 2019 fand in Griechenland eine großangelegte Simulationsübung statt, bei der es um die ‚absichtliche Freisetzung‘ eines Krankheitserregers ging. Dabei wurde unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen, der Polizei, dem Zivilschutz und der Strafverfolgung in allen Mitgliedsstaaten geübt“, berichtete der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser.

„Und rein zufällig fand im Oktober 2019 auch das Pandemieplanspiel ‚Event 201‘ statt, in dem es um eine weltweite Pandemie durch ein Corona-Virus ging“, sagte Hauser. „Dem früheren US-Präsidenten Roosevelt wird das Zitat zugeschrieben, dass ‚nichts in der Politik zufällig passiert‘. Und meine langjährige Erfahrung in der Politik bestätigt das. Glauben Sie bei all diesen Planspielen und Übungen weltweit kurz vor der Corona-Pandemie immer noch an einen Zufall?“, gab Hauser zu bedenken.

„Ich habe zu der Simulation in Griechenland eine Anfrage an die EU-Kommission vorbereitet. Ich will jetzt wissen, wo und in welcher Form Details zu der Übung im Oktober 2019 in Griechenland eingesehen werden können. Was waren die Szenarien, die Inhalte, welche Institutionen und Teilnehmer waren beteiligt und welche Ergebnisse gab es?“, sagte Hauser. „Ich will vollkommene Transparenz und Aufklärung zu allen Corona-Themen. Die Impfstoffbestellungen, alle Entscheidungen über die Maßnahmen und alle Vorbereitungen auf die Pandemie müssen auf den Tisch! Die Öffentlichkeit hat das Recht auf diese Informationen!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright