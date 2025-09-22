FPÖ – Hauser: „EU-Simulationsübung in Griechenland 2019 – bestätigt im Annual Report of the Director 2019 des ECDC“

Wien (OTS) -

„Im Annual Report of the Director 2019 hat das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) festgehalten, dass die EU 2019 systematisch für die COVID-19-Pandemie plante. Im Bericht wird die bisher geheim gehaltene ECDC-Übung ‚Blue Orchid‘ im Februar 2019 nicht erwähnt. Erwähnt wird jedoch eine andere Simulation: Im Oktober 2019 fand in Griechenland eine großangelegte Simulationsübung statt, bei der es um die ‚absichtliche Freisetzung‘ eines Krankheitserregers ging. Dabei wurde unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen, der Polizei, dem Zivilschutz und der Strafverfolgung in allen Mitgliedsstaaten geübt“, berichtete der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser.

„Und rein zufällig fand im Oktober 2019 auch das Pandemieplanspiel ‚Event 201‘ statt, in dem es um eine weltweite Pandemie durch ein Corona-Virus ging“, sagte Hauser. „Dem früheren US-Präsidenten Roosevelt wird das Zitat zugeschrieben, dass ‚nichts in der Politik zufällig passiert‘. Und meine langjährige Erfahrung in der Politik bestätigt das. Glauben Sie bei all diesen Planspielen und Übungen weltweit kurz vor der Corona-Pandemie immer noch an einen Zufall?“, gab Hauser zu bedenken.

„Ich habe zu der Simulation in Griechenland eine Anfrage an die EU-Kommission vorbereitet. Ich will jetzt wissen, wo und in welcher Form Details zu der Übung im Oktober 2019 in Griechenland eingesehen werden können. Was waren die Szenarien, die Inhalte, welche Institutionen und Teilnehmer waren beteiligt und welche Ergebnisse gab es?“, sagte Hauser. „Ich will vollkommene Transparenz und Aufklärung zu allen Corona-Themen. Die Impfstoffbestellungen, alle Entscheidungen über die Maßnahmen und alle Vorbereitungen auf die Pandemie müssen auf den Tisch! Die Öffentlichkeit hat das Recht auf diese Informationen!“