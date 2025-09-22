  • 22.09.2025, 10:35:05
Andreas Müller-Kreil kehrt zurück zu BDO

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Andreas Müller-Kreil wird mit 1.10.2025 Partner bei BDO am Standort Lustenau.

Andreas Müller-Kreil
Wien (OTS) - 

„Ich freue mich sehr, dass Andreas unser Team in Lustenau verstärkt und wir mit ihm einen ebenso geschätzten wie erfahrenen Kollegen in Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung vor Ort haben werden“, erklärt Michael Grahammer, BDO Partner in Lustenau.

Während der regionale Fokus bisher auf Corporate Finance lag, wird Andreas Müller-Kreil sich ab Oktober ergänzend den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung widmen und diese im Ländle sukzessive ausbauen. „Nachdem ich meine Karriere bei BDO begonnen habe, freue ich mich sehr, nun nach 15 Jahren zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Gleichzeitig erwartet mich eine spannende Aufgabe, im Rahmen derer mir vor allem die Förderung unseres fachlichen Nachwuchses ein großes Anliegen ist“, ergänzt Andreas Müller-Kreil. Der Standort Lustenau wird in Zukunft von beiden Partnern gemeinsam geleitet.

„Der Ausbau regionaler Kompetenzen ist unerlässlich, um unsere Kund:innen optimal zu begleiten und für zukünftige Aufgaben gerüstet zu sein. Wir wünschen Andreas einen guten Start und freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit“, so Peter Bartos, Partner und Mitglied des Executive Boards bei BDO.

Rückfragen & Kontakt

BDO Austria GmbH
Carina Fuchs
Telefon: +43 5 70 375 - 1591
E-Mail: carina.fuchs@bdo.at

